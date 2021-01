Polícia. 75% das multas por violação do recolher obrigatório

A polícia multou 190 pessoas na semana passada por incumprimento das medidas sanitárias de combate à pandemia.

A polícia multou 190 pessoas na semana passada por incumprimento das medidas sanitárias de combate à pandemia. No total, os agentes fizeram 430 fiscalizações. Segundo um comunicado das autoridades, cerca de 75% das multas prendeu-se com violações do recolher obrigatório entre as 21:00 e as 06:00. Recorde-se que desde segunda-feira a proibição de circular na via pública vigora entre as 23:00 e as 06:00.

Além do recolher obrigatório, as forças de segurança detetaram infrações ao nível das regras para ajuntamentos. Um dos casos remonta ao passado dia 6 de janeiro e diz respeito a um ajuntamento de oito pessoas. Segundo a polícia, o grupo violou as regras de distanciamento físico de dois metros e o uso obrigatório da máscara, assim como a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. As oito pessoas foram sancionadas com multas.

Note-se que as atuais medidas sanitárias vão estar em vigor pelo menos até ao final do mês de janeiro. Numa nota recente publicada no site oficial, as autoridades informam que as próximas fiscalizações serão centradas no respeito pelo recolher obrigatório das 23:00 às 06:00, assim como no cumprimento das regras dos ajuntamentos e das atividades comerciais.

