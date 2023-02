O fenómeno, em tempos raro, ocorre agora várias vezes por ano.

Meteorologia

Poeiras do Saara atravessam o Luxemburgo esta quarta-feira

Mélodie MOUZON O fenómeno, em tempos raro, ocorre agora várias vezes por ano.

Não fique surpreendido se o céu ficar amarelado ou mesmo avermelhado nos próximos dias. Uma nuvem composta por partículas de areia do deserto do Saara está a deslocar-se da Península Ibérica e de França em direção à Europa Central e Setentrional e poderá mesmo chegar à Dinamarca, de acordo com o Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS, na sigla em inglês).

As poeiras do Saara também vão atravessar o Luxemburgo. De acordo com o CAMS, as partículas de areia deverão chegar ao Grão-Ducado esta quarta-feira.

Temperaturas invulgarmente amenas

O fenómeno, que era raro não há muito tempo, ocorre agora várias vezes por ano, uma vez que está ligado às temperaturas anormalmente amenas que estamos atualmente a experienciar.

Em declarações à Bleu Lorraine Nord, Florian Pasiecznik, fundador da associação Météo Lor, a subida repentina das temperaturas levou a uma mudança na direção das massas de ar. Um fluxo sul-sudoeste em altitude "leva a areia para norte do Saara e sobe para as nossas regiões", analisa o geógrafo.

Este pode vir a ser o janeiro mais quente na Europa em décadas As previsões meteorológicas para este mês deverão aliviar os receios de crise energética na região durante o inverno.

Para além de dar ao céu uma cor invulgar, a areia também pode ficar depositada em carros, janelas e mobiliário de jardim. De acordo com o Meteolux esta quarta-feira são esperados aguaceiros durante a tarde e noite, e por isso é possível que caiam do céu gotas de chuva misturadas com as poeiras do Saara.

O CAMS assinala, contudo, que "o primeiro transporte de poeira do ano está a ser particularmente notável em termos de deposição de poeira de superfície ou impacto visual", ao contrário do que aconteceu no início do ano passado.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

