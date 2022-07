Octogenário que foi proprietário de uma empresa no Grão-Ducado, usou dezenas de pseudónimos e admitiu ter sido preso pelo menos três vezes na sua vida pode estar envolvido.

Pode o Luxemburgo ser a chave para resolver caso de australiana desaparecida?

(com Tom Rüdell)

Um homem de 82 anos, com antecedentes duvidosos, que passou parte da sua vida no Luxemburgo, tornou-se no protagonista improvável de uma investigação sobre uma mulher que saiu de casa há 25 anos e nunca mais foi vista.

Um tribunal de New South Wales (NSW) encontrou várias ligações entre Marion Barter, que desapareceu a 22 de junho de 1997, e o octogenário, que foi proprietário de uma empresa no Grão-Ducado, usou dezenas de pseudónimos, e admitiu ter sido preso pelo menos três vezes na sua vida.

O inquérito foi aberto em 2020, depois de jornalistas do "The Lady Vanishes", um dos podcasts mais ouvidos da Austrália, terem feito a sua própria investigação. As anteriores investigações ao caso não tinham dado em nada.

Barter, nascida em 1945, deixou o seu emprego como professora e mudou o seu apelido para Remakel — comum no Luxemburgo — apenas um mês antes de desaparecer. Fê-lo sem dizer nada a quem lhe era mais próximo.

Homem terá sido preso no Luxemburgo nos anos 70

Vista pela última vez por um vizinho, que a levou de carro até à estação de autocarros de Southport, viria a sair da Austrália via Brisbane. Mas a mulher pode ter voltado a entrar no país em agosto daquele ano com o nome Florabella Remakel, afirmando que era casada e residente no Luxemburgo, de acordo com o site da polícia de NSW.

Esta era a totalidade da informação que era conhecida, e que estava publicamente disponível, sobre o desaparecimento e possível morte de Barter. Até agora.

Ric Blum, o homem supracitado, começou a prestar depoimento sobre o caso em fevereiro e abril deste ano, apresentando uma narrativa na qual foi difícil distinguir entre os factos prováveis, possíveis, e os claramente falsos.

Documentos de imigração de Florabella Natalia Marion Remakel, de 2 de agosto de 1997, onde declara ser casada e residir no Luxemburgo. Foto: Screengrab 7News Australia

A ambiguidade começou com a identidade de Blum.

Com um historial de detenções e acusações de fraude e falsificação em vários países, o homem confirmou que nasceu na Bélgica em 1939 com o nome Willy Wouters. Já tinha sido preso como Roger Lauzoney ( pseudónimo nascido em Casablanca, Marrocos) no Luxemburgo nos anos 70. Nessa altura, a polícia encontrou-o com um passaporte com o nome Frederick de Herdevary.

A justiça do Luxemburgo disse que não tinha forma de verificar detenções que aconteceram há tanto tempo. O Arquivo Nacional do Luxemburgo disse que não conseguiu encontrar nenhuma informação relacionada com uma detenção em Wiltz, a cidade onde, segundo provas apresentadas na Austrália, Blum teria sido preso.

Dinheiro levantado diariamente após desaparecimento

Blum, com nacionalidade belga e australiana, também revelou que teve um caso com Barter em duas alturas diferentes: a primeira nos anos 60, a segunda pouco antes do seu desaparecimento.

O homem conheceu Barter em 1968, na Suíça, segundo contou em tribunal. Estava no país para recuperar de lesões provocadas por um acidente enquanto andava de cavalo. Já Barter estava a acompanhar o marido Johnny Warren, o jogador de futebol mais famoso da Austrália na época, que estava a fazer um estágio com a seleção australiana.

A mulher tinha abordado Blum no lobby do hotel, sugerindo que tivessem relações sexuais depois de apenas 10 minutos de conversa — ou assim diz Blum. Familiares e amigos de Barter dizem que não conseguem acreditar que ela trairia o marido. E a seleção nacional australiana não esteve na Suíça nessa altura.

Cinco dias antes do desaparecimento da mulher, em 1997, Blum deixou a Austrália via Japão, desta vez com o nome Richard Lloyd Westbury.

Quando questionado sobre o motivo de tantas mudanças de nome, Blum afirmou: "Não sei... porque é legal fazê-lo e porque, provavelmente, era uma fantasia. Não consigo explicar. Mas nunca cometi nenhum crime na Austrália."

Depois de desaparecer, Barter apenas deu alguns sinais de vida, e nenhum desde 1997. Entre agosto e setembro desse ano, foram levantados 5.000 dólares australianos (o equivalente a 3.380 euros) por dia, da sua conta, ao longo de três semanas e meia, de acordo com o podcast. A 15 de outubro, outros 80.000 dólares (54.000 euros) foram levantados.

Uma foto de Ric Blum divulgada pelo podcast The Lady Vanishes Foto: Screengrab

Esse foi o último movimento da mulher a ser detetado. A investigação em curso terá um veredito a 30 de novembro, o que pode levar a mais investigações ou a uma acusação.

No ano passado, a polícia de NSW anunciou uma recompensa de 250.000 dólares (169.000 euros) para quem cedesse informação que levasse à detenção de qualquer pessoa responsável pelo desaparecimento de Barter. O montante duplicou em abril.

Uma loja de mobiliário e um caso em Noiertzange

Uma possível ligação ao Grão-Ducado trouxe uma equipa de uma televisão australiana, liderada por Bryan Seymour — o jornalista responsável pelo podcast "The Lady Vanishes" — ao país em 2019, acompanhada pela filha de Barter.



O seu interesse por esta pista foi desencadeado por um anúncio nos classificados de um jornal australiano de língua francesa, "Le Courier Australien", no qual uma pessoa com o nome M F Remakel estava à procura de um companheiro/a. Blum admitiu ser o autor do anúncio, de acordo com provas apresentadas.

Não é claro se Barter respondeu ou não ao anúncio ou a outro com o mesmo nome, ou se Blum respondeu a um anúncio que a mulher tenha colocado. Também não se sabe se os dois alguma vez casaram, o que explicaria a mudança de nome da desaparecida.

Remakel é um apelido comum no Luxemburgo, mas a investigação da televisão australiana centraram-se em Fernand Remakel, um antigo jogador de futebol luxemburguês. O ex-atleta não quer falar à imprensa e exigiu um pedido de desculpas aos jornalistas australianos por terem-no confrontado na sua casa.

As provas que foram surgindo mostraram que Blum adotou o nome Remakel como um dos seus vários pseudónimos. Além disso, o octogenário afirma ter estado envolvido romanticamente com a ex-mulher do jogador, no início dos anos 1980.

Possivelmente com o nome Fredy David e talvez com o irmão, o homem abriu uma loja de mobiliário chamada "Européenne du Siège" na aldeia de Noiertzange, em agosto de 1980, ao lado de uma loja de eletrodomésticos chamada "Electricité en Gros".

Imagem do Lux-Post documenta a abertura de uma loja mobiliário por um 'Sr. David' em Noertzange, em 1981 Foto: Screengrab

Blum contou que conheceu Remakel e a ex-mulher na loja. O ex-jogador diz não conhecer Blum e nega qualquer relação com a Austrália às autoridades e à imprensa.

O octogenário passou três anos no Luxemburgo entre 1980 e 1982, mais ou menos de forma contínua, disse. A loja, que declarou falência a 1 de dezembro de 1983, era gerida a partir da Bélgica pela sua atual esposa, Diane de Hedervary, de acordo com o registo da empresa mostrado em tribunal.

Um habitante da aldeia confirmou ao Luxembourg Times que, de facto, houve uma loja de móveis ao lado de uma loja de eletrodomésticos e que era gerida por uma pessoa com o apelido David. Mais tarde, o dono dessa loja abriu outra loja perto de Schifflange. Segundo a mesma fonte, era sabido que o responsável pelo negócio usava mais do que um nome.

O registo de empresas do Luxemburgo mostra uma loja chamada L'Européenne du Meuble (Mobigros) como primeiro resultado se pesquisarmos por Européenne du Siège. O estabelecimento terá sido fundado em 1980, mas toda a informação foi eliminada.

Outros sites, como o opencorporates.com, mostram que a morada da Mobigros corresponde à que é mencionada no conjunto de provas do tribunal australiano.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort.)

