Esta quarta-feira poderá cair neve no Luxemburgo com o Meteolux a lançar um aviso amarelo,

Meteorologia

Podem cair até oito centímetros de neve na quarta-feira

Redação Esta quarta-feira poderá cair neve no Luxemburgo com o Meteolux a lançar um aviso amarelo,

O Meteolux colocou todo o país em alerta amarelo para a queda de neve esta quarta feira. O aviso vai vigorar entre a meia-noite e as 08h da manhã.



O instituto alerta para a possibilidade de haver acumulação de neve no solo, potenciando o risco de acidentes nas estradas.



No norte do país é esperada uma acumulação até oito centímetros, enquanto no sul se prevê apenas dois a três centímetros.

Ameno, seco e solarengo. Como tem sido este inverno no Luxemburgo Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o tempo só mostrou um tímido lado invernal. A neve também foi escassa.

Quanto às temperaturas para esta quarta-feira, as mínimas vão descer aos zero graus e as máximas vão rondar os 9 graus.

Para quinta-feira e até domingo as temperaturas vão aumentar ligeiramente, e a neve vai ser substituída pela chuva.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.