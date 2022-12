Na primeira hora do programa Morabeza do dia 4 de dezembro de 2022, vamos dar destaque às entrevistas da consultora de imagem e maquilhadora profissional Claudina Correia e do músico 'Samoel' de Sousa.

Podcast Morabeza. Consultora de imagem Claudina Correia e músico 'Samoel' de Sousa em destaque

Na primeira hora do programa Morabeza do dia 4 de dezembro de 2022, vamos dar destaque às entrevistas da consultora de imagem e maquilhadora profissional Claudina Correia e do músico 'Samoel' de Sousa.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.