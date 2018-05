O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, enviou hoje uma mensagem de solidariedade para com as vítimas do ataque em Paris, que incluem um residente no Luxemburgo ferido com gravidade.

PM luxemburguês lamenta ataque em Paris que feriu residente no Luxemburgo

O homem, de 34 anos, chegou a ser identificado como tendo "nacionalidade luxemburguesa" pelas autoridades francesas, segundo um comunicado divulgado esta manhã pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, que esclareceu mais tarde que, "após verificação pelas autoridades luxemburguesas", se trata afinal de um residente no país.

Fonte daquele Ministério disse ao Contacto que a nacionalidade da vítima não é ainda conhecida. O homem "foi operado" ontem à noite mas está fora de perigo, segundo a mesma fonte. A Embaixada do Luxemburgo em Paris "continua a acompanhar a situação no local e a prestar assistência à vítima e à sua família", informou ainda o Ministério.

Esta manhã, o primeiro-ministro do Luxemburgo manifestou a sua solidariedade com as vítimas do ataque por um homem armado com uma faca no sábado à noite, em Paris, tendo nessa altura referido que havia um cidadão luxemburguês entre os feridos. "Os nossos pensamentos estão com as vítimas do ataque de Paris, entre as quais figura um dos nossos compatriotas, e com os seus próximos. Estamos todos com os nossos amigos franceses e desejamos coragem e rápidas melhoras aos feridos", escreveu Xavier Bettel na rede social Twitter.



O ataque ocorreu em pleno centro da capital francesa, perto da Ópera, num bairro de bares, restaurantes e teatros muito frequentado ao sábado à noite. Um jovem de 29 anos é a vítima mortal do ataque praticado por um homem armado com uma faca, que feriu mais quatro pessoas na zona da Ópera de Paris, no centro da capital francesa, divulgou hoje o ministro do Interior, Gérard Collomb. O governante declarou à imprensa que os feridos estão fora de perigo, mas especificou que dois, um homem de 34 anos e uma mulher de 54, têm ferimentos graves, e os outros dois, de 26 e 31 anos, têm lesões ligeiras.

Autor do ataque de Paris tinha sido sinalizado pela Polícia por radicalização

O homem que perpetrou o ataque estava sinalizado por radicalização, noticiou hoje a Agência France-Presse. Segundo os media franceses, o alegado autor do ataque é um jovem russo de origem chechena, nascido em 1997, que foi identificado graças às impressões digitais e cujos pais estão sob custódia policial.

O Estado Islâmico (EI) assumiu a ação num breve comunicado difundido pela agência Amaq, próxima do grupo terrorista, cuja autenticidade não pôde ser confirmada, e no qual assegura que o atentado foi praticado por “um soldado do Estado Islâmico”.F ontes próximas do inquérito, citadas pela AFP, afirmaram que o francês nascido na Chechénia estava classificado com uma ficha “S” (para segurança do Estado). Não tinha antecedentes criminais, mas figurava nos ficheiros dos serviços secretos que incluem mais de 10.000 pessoas, entre as quais radicais islâmicos e com ligações a movimentos terroristas, bem como ‘hooligans’ e membros de grupos da esquerda radical ou da extrema-direita.

