Plataforma de streaming da Disney chega ao Luxemburgo em setembro

Ana B. Carvalho

O canal Disney + chega ao Luxemburgo já em setembro. A plataforma de streaming que ficou ativa a 12 de novembro de 2019 já conta mais de 54 milhões subscritores em todo o mundo e continua em crescendo. O Grão-Ducado, tal como Portugal, terá programas a partir de Setembro.

Só está em funcionamento há cinco meses mas já é um sucesso em todo mundo. A França chegou no início de abril, ao Japão quer viajar em junho e até ao final do ano pretende estar instalada na América Latina.

Luxemburgo, Portugal e os países nórdicos estão na mira da empresa para setembro ficando acessível o serviço que se tornou num verdadeiro centro de distribuição de quase tudo o que a Disney produz, incluindo Star Wars, Marvel, as criações Pixar e todos os filmes e desenhos animados.

O serviço de streaming está em funcionamento há menos de seis meses, nos Estados Unidos, Canadá e Holanda e já promete ser concorrente à altura da pesada luta contra a Netflix, Amazon, a HBO Go e a Showtime Anytime, sendo que a Netflix tem mais de 182 milhões de assinantes em todo o mundo. Entretanto, a Disney já tem as suas ofertas disponíveis na Austrália, na Nova Zelândia e em vários países da Europa Ocidental.

Inicialmente, a empresa previa que o novo serviço atingisse entre 60 e 90 milhões de subscritores após cerca de cinco anos, horizonte que agora se revela facilmente ultrapassável em apenas um ano.

