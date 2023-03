Com apenas 47 alojamentos acessíveis em mãos públicas, o artigo 29Bis do Pacto de Habitação 2.0 não tem tido muito sucesso.

Plano para habitação acessível pública aquém do esperado

Michèle GANTENBEIN Com apenas 47 alojamentos acessíveis em mãos públicas, o artigo 29Bis do Pacto de Habitação 2.0 não tem tido muito sucesso.

O Pacto de Habitação 2.0, em vigor desde o verão de 2021, visa aumentar substancialmente a quantidade de habitações acessíveis nas mãos do Estado. O famoso artigo 29bis da lei sobre o uso do solo municipal, em vigor desde 19 de fevereiro de 2022, deve assegurar que isto acontece e está a dar dores de cabeça a muitas comunas.

Consoante a dimensão do Plano de Urbanização Parcial (PAP Nouveau Quartier, em português 'PAP Novo Bairro'), entre 10% a 20% de habitações a preços acessíveis devem ser criadas e entregues às autoridades públicas. Em troca, o potencial de construção disponível no PAP é aumentado. Mas o sucesso desta medida é ainda limitado.

De acordo com o Ministério do Interior, desde o prazo de 19 de fevereiro de 2022, o governo avaliou 72 Novos PAPs, dos quais 16 foram aprovados pela ministra Taina Bofferding (LSAP). Isto é suficiente para aprovar a construção de 396 habitações, mas apenas dois destes planos preveem a construção de habitações acessíveis ao abrigo do artigo 29bis.

O primeiro visa colocar no mercado 215 habitações no município de Mertert, das quais 37 são de propriedade pública, e o segundo prevê a construção de 50 habitações no município de Habscht, das quais 10 são de propriedade pública. Isto perfaz um total de 47 habitações a preços acessíveis nas mãos do Estado.

Dez fogos necessários para aplicar artigo

Onze dos 16 planos de urbanização aprovados são PAPs de pequena escala, aos quais a nova disposição não se aplica: seis preveem a construção de uma a quatro unidades habitacionais, cinco preveem entre cinco e nove unidades, três planos de desenvolvimento (zona de negócios, zona comercial, etc.) não preveem nenhuma habitação. O artigo 29bis não é evocado até que dez ou mais unidades sejam construídas, desde que as áreas tenham sido classificadas como terrenos edificáveis antes de 18 de fevereiro de 2022. Para áreas reclassificadas como terrenos edificáveis depois dessa data, o artigo 29bis só deve aplicar-se a partir de cinco habitações.

Em janeiro, o Ministério do Interior afirmou, em comunicado, que o artigo 29bis cumpre o seu objetivo e contribui para um "aumento substancial do parque habitacional público", mas até agora apenas há 47 habitações planeadas em mãos públicas.

Segundo Frank Goeders, conselheiro do governo no Ministério do Interior, a situação deverá mudar nos próximos meses. Muitas comunas terão apresentado os seus PAPs antes de 19 de fevereiro de 2022, a fim de beneficiarem ainda das antigas disposições. De acordo com Goeders, entrevistado pelo Luxemburger Wort, cerca de 90 PAPs foram submetidos pouco antes do prazo.

"Depois disso, ficou bastante calmo durante alguns meses. Mas entretanto, o número voltou a estabilizar e estamos a receber cada vez mais PAPs que se enquadram no novo regulamento". Entre a avaliação e a validação do plano decorrem, normalmente, seis meses, o que também explica o número ainda baixo de habitações relacionadas com o artigo 29bis, explicou Frank Goeders. O responsável espera que o impacto do novo regulamento seja sentido nos próximos meses. O impacto da crise no setor da construção sobre o número de pedidos de urbanização apresentados ainda está por determinar.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

