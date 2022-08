Apesar dos compromissos políticos as ciclovias e os percursos em torno da Glacis permanecem inacessíveis.

Plano de tráfego em redor do Schueberfouer gera polémica

É a mesma polémica todos os anos. O conselheiro local François Benoy (Déi Gréng) já perguntou várias vezes aos vereadores como pretendem manter as suas pistas livres para ciclistas durante eventos como o Schueberfouer ou o mercado de Natal. Nesta Primavera, quis saber o que aconteceria à acessibilidade da ciclovia entre o teatro e a Place de l'Etoile durante a Schueberfouer deste ano. Como vereador responsável pela mobilidade, Patrick Goldschmidt (DP) tinha declarado claramente a sua posição sobre esta questão na reunião do conselho local de 28 de Março: "Posso garantir que não vamos invadir a ciclovia este ano".

Uma promessa por cumprir

O Schueberfouer acaba de começar e a situação real no local é bastante diferente do que parecia em Março. Começando na paragem de eléctrico "Teatro", as marcas da estrada estão debaixo dos trilhos da montanha-russa "Wild Mouse". Mais adiante, a ciclovia sinalizada é bloqueada por uma vedação na qual o logótipo da cidade e a "Ville de Luxembourg" podem ser vistos sobre um fundo azul. A única forma de continuar aqui é passar a paragem do eléctrico ou caminhar. Na curva em direcção à Allée Schaffer, este é simplesmente o fim, pelo menos legalmente. A placa azul que indica a passagem de peões é simplesmente riscada com uma cruz cor-de-laranja. A passagem sobre os carris do eléctrico também é bloqueada no mesmo ponto por barreiras. O facto de a rota sinalizada aqui parar coincide com a rota seguinte ao longo de Allée Schaeffer.

Na ligação com a Rue de la Faïencerie, uma banca fica no meio do caminho. Quando o Luxemburguer Wort visitou o local, um carro de serviço do departamento de tráfego da cidade estava até estacionado ao longo da ciclovia. De facto, não existe uma pista de ciclismo na Allée Schaeffer durante o Schueberfouer. Portanto, existe um grande fosso entre a promessa do vereador Patrick Goldschmidt e a realidade. Um mal-entendido e uma interpretação Goldschmidt, que estava no estrangeiro quando o Luxemburguês Wort lhe perguntou sobre isto, escreveu: "Nunca o compreendi desta forma e, neste caso, não interpretei correctamente a pergunta do Sr. Benoy e não a respondi correctamente", disse ele, antes de continuar: "A extensão do trabalho durante o Schueberfouer está fixada para o nosso serviço de tráfego, que o Sr. Benoy também conhece. Na minha declaração, referia-me à parte superior atrás da paragem do eléctrico, onde ocupámos mais espaço no ano passado. Ficou claro desde o início que as bicicletas ao longo da Allée Schaeffer teriam de viajar na estrada ao mesmo tempo que o tráfego motorizado. Também aqui, o eléctrico deve desistir de uma via.

ProVelo denuncia prioridades erradas

Jo Klein é um planeador de transportes com a iniciativa de ciclismo ProVelo e só consegue abanar a cabeça perante a situação na Glacis: "São os mesmos sinais que vemos sempre do conselho actual. Isto demonstra uma assustadora falta de respeito por peões e ciclistas", diz Jo Klein. Neste contexto, fala também de um reflexo da acção política, onde a mobilidade suave não é uma prioridade. "Imagine por um momento que simplesmente fechamos uma faixa de trânsito aos carros", assinala ele. Em qualquer caso, os peões e ciclistas também terão de desistir de faixas separadas durante a Schueberfouer, deste ano.

