Maior parte dos casos que chega ao organismo acontece na esfera familiar. Pai ou figura paterna e outros familiares do sexo masculino são os principais abusadores.

Planeamento Familiar recebeu mais casos de abuso sexual em 2019

Diana ALVES Maior parte dos casos que chega ao organismo acontece na esfera familiar. Pai ou figura paterna e outros familiares do sexo masculino são os principais abusadores.

O número de casos de abuso sexual que chegou ao Planeamento Familiar (PF) aumentou em 2019. No ano passado, o organismo atendeu 90 pessoas devido a situações de abuso.

Foram mais 11 do que em 2018, o que corresponde a um aumento de 12%.Os dados constam do relatório anual da instituição, que revela que apenas 14% das vítimas de violência sexual, psicológica ou física, apresentaram queixa.

Segundo a análise do Planeamento Familiar, mais de 44% das vítimas poderiam ter levado os casos à justiça. A esmagadora maioria das vítimas – 94% – que recebeu apoio por parte do PF é do sexo feminino. Mais de metade das vítimas tinham sido abusadas antes dos dez anos de idade e 98,9% antes dos 18.

França. Feministas indignadas pela nomeação de ministro acusado de violação Organizações de mulheres contestam os novos do novo ministro do Interior e do titular da Justica: o primeiro é investigado por uma acusação de violação, e o segundo teria feito repetidamente declarações machistas.

O organismo aproveita para lembrar, e lamentar, o facto de os menores disporem apenas de dez anos, a partir da maioridade, para levarem os casos a tribunal. Um prazo que o organismo considera demasiado curto, daí defender uma alteração da lei para que estes crimes não prescrevam.

O Planeamento Familiar alerta que muitas vezes a vítima só se recorda dos crimes sofridos na infância passadas décadas. No relatório anual, o Planeamento Familiar sublinha também que a “grande maioria dos abusos acontece na esfera familiar”, sendo que em 73% dos casos o abusador é o pai ou a figura paterna ou outros familiares do sexo masculino.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.