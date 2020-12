A tendência só deverá estabilizar em 2021.

Planeamento Familiar prevê baby-boom associado à pandemia

O Luxemburgo deverá a assistir a um pico no número de novos nascimentos já no final deste ano e no arranque do próximo. A conclusão é do Planeamento Familiar do luxemburgo que prevê que a situação volte a estabilizar "naturalmente" em 2021.

De qualquer forma, a evolução da taxa de nascimento vai depender da progressão da pandemia e da manutenção das medidas restritivas que, por cá, impõe recolher obrigatório entre as 23h e as 6h e impede confraternizações em restaurantes ou bares.

De resto, a covid-19 teve efetivamente um impacto sobre a sexualidade dos residentes. Não só promoveu nascimentos como até reduziu inclusivamente a vida íntima, ao ritmo do surgimento de episódios de ansiedade ou depressão.

De qualquer forma, o organismo alerta para as múltiplas consequências da pandemia, principalmente as que se refletem nas minorias.

Pedidos aumentaram

Nenhum dos três centros do Planeamento Familiar (PF) fechou as portas desde a chegada da pandemia e das medidas restritivas ao Grão-Ducado, embora não haja para já dados capazes de mostrar quantas pessoas e com que propósito procuraram o organismo.

No último relatório de atividade, publicado no arranque desta semana, o PF revela que, só em 2019, os centros do Luxemburgo, Esch-sur-Alzette e Ettelbrück responderam a 33.532 pedidos de ajuda e informaram perto de cinco mil pessoas sobre saúde emocional e sexual. Apesar do aumento da procura, a desigualdade e a discriminação prometem agravar-se com a pandemia em pano de fundo.

Impacto devastador

Num contexto bastante invulgar, Ainhoa Achutegui, presidente do conselho do Planeamento Familiar, explica que a crise sanitária está a ter um impacto devastador no acesso aos cuidados de saúde e estruturas de apoio psico-social, nos meios de subsistência e no bem-estar. É uma situação transversal.

"A pandemia está a agravar as desigualdades entre as mulheres, bem como a discriminação entre outros grupos marginalizados, tais como pessoas com deficiência, pessoas LGBTIQ+ e pessoas que vivem em extrema pobreza", escreve Achutegui no balanço do ano.

"Existe um risco claro de que a doença minará os direitos humanos, entre outros, das mulheres", alerta.

Linha da frente

Mais especificamente, as mulheres são as mais afetadas pela crise económica, uma vez que estão mais expostas ao vírus, à perda de emprego ou à violência. A olhar para o futuro e para os dias que se seguirão à pandemia, o PF apela ao Governo para que veja no momento atual "uma grande oportunidade para inovar e aumentar o acesso de todos aos direitos sexuais e reprodutivos", assim como intensificar a luta contra a discriminação e a violência.

"As mulheres constituem 70 por cento da força de trabalho do sector social e da saúdee deve ser dada especial atenção ao como o seu ambiente de trabalho pode expô-los à discriminação, bem como pensar em a sua saúde sexual e reprodutiva, e as suas necessidades psicossociais como profissionais de saúde na linha da frente", aconselha o relatório de atividade.

Violência

Embora sublinhe que o Governo tomou um conjunto de medidas para tentar dissuadir os crimes de violência doméstica, maioritariamente cometidos contra mulheres, o PF diz que as expulsões e intervenções policiais durante o período de confinamento não demonstraram nenhum aumento substancial do crime em comparação com os valores mensais utilizados em anos anteriores.

"Isto poderia ser explicado pelo facto de as vítimas terem ficado presas, com quase nenhum de brechas e a possibilidade de comunicação com o mundo exterior", argumenta o organismo.

Ainda não há dados específicos sobre a evolução da violência doméstica no Luxemburgo, mas os casos aumentaram em um terço em alguns países da UE como resultado do confinamento.

Questão de direitos

Partido do pressuposto de que o aborto é uma questão de direitos humanos, o PF mostra que apesar de não ter havido um aumento do número de interrupções voluntárias da gravidez também não recuou. "Normalmente recebemos menos ano após ano", vinca a organização que, observou, "que a duração da gravidez na altura do pedido de aborto no planeamento a família era um pouco mais elevada"do que em anos anteriores.

Entre os pontos negativos do acesso ao aborto no país, destacam-se o aumento do número de mulheres que viajaram para a Holanda para conseguir abortar depois da data permitida no Grão-Ducado.

"Assistimos também a um atraso no acesso ao aborto cirúrgico devido a testes obrigatórios da covid-19", refere o organismo.

Plano de ação

Assim, naquelas que são as propostas para o ano que se segue, o Planeamento Familiar compromete-se a "defender um melhor acesso ao aborto". Além disso, predispõe-se a "trabalhar para uma melhor prevenção do abuso sexual nas escolas" e a voltar a focar o discurso na necessidade de tornar os crimes sexuais, crimes sem prescrição.

Em 2019, recorda, mais de 50% das vítimas que recorreram ao Planeamento Familiar tinham sido abusadas antes dos 10 anos de idade e 98,9% antes dos 18 anos de idade. Segundo a lei, quando atingem a maioridade, as vítimas ficam privadas de avançar com uma queixa contra o agressor. Assim, o PF vai voltar a bater-se pela imprescritibilidade destes crimes.

"Uma mudança na legislação permitiria afastar a negação e o silêncio face à cruel realidade do abuso sexual, muitas vezes profundamente reprimido. Esta repressão, que é mais poderosa do que a negação, permite simplesmente que a vítima permaneça viva. Pode então levar várias décadas até que a vítima se lembre do abuso sexual que sofreu quando era criança", defende o organismo.

Trabalho feito

Quanto ao que ficou para trás, o organismo sauda a "merecida vitória relativamente à redução do IVA de 17% para 3% sobre os produtos de higiene feminina e sobretudo o anúncio do reembolso da contracepção para todos".

A medida está inscrita na proposta do Orçamento do Estado de 2021, mas ainda não foi aprovada. Nesse sentido, o Planeamento Familiar insta o Govern"o a não voltar atrás com esta promessa", recordando que "as mulheres não devem pagar o preço elevado da crise".

A organização também se congratula com a renovação do centro de Planeamento da de Esch, que "assumiu uma nova vida em 2-4, rue Ernie Reitz em grandes instalações, renovadas, brilhantes e perfeitamente equipadas".

Saudou e comprometeu-se ainda a aprofundar a discussão sobre a prostituição. através da "rejeição da mercantilização do corpo e do domínio masculino que estrutura as nossas sociedades e os nossos modos de pensar".

