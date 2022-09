A iniciativa é organizada pela Caritas e decorre entre as 11h e as 17h.

Vide-dressing

Place de Paris transforma-se este sábado num mercado de roupa usada

Diana ALVES A iniciativa é organizada pela Caritas e decorre entre as 11h e as 17h.

A Place de Paris, no bairro da Gare da Cidade do Luxemburgo, transforma-se este sábado, entre as 11h e as 17h, num mercado de roupa usada. A iniciativa é organizada pela Caritas e faz parte do projeto “Rethink your clothes”, uma campanha de sensibilização sobre o desperdício têxtil.



De acordo com a edição francesa da RTL, esta é a primeira iniciativa do género organizada pela Caritas, que, para promover a moda em segunda mão, colocou os stands de venda gratuitamente à disposição dos cidadãos que estarão no local a vender as suas roupas.

Citada pela RTL, Sophie Garnier Bsarani, responsável pelos ateliês “Lët’z Refashion” da Caritas, refere que a ideia é organizar este tipo de mercado em cada mudança de estação, de forma a oferecer aos consumidores uma alternativa ao “frenesim das novas coleções e da fast fashion”.Uma forma de “popularizar a roupa de segunda mão”.

Metade dos residentes compra ou vende artigos em segunda mão Inquérito aponta para uma mudança dos hábitos de consumo dos residentes no Grão-Ducado.

Residentes desfazem-se de mais de 12kg de roupa por ano

Note-se que, segundo um estudo da Caritas e do Ministério da Proteção dos Consumidores, divulgado em janeiro, cada residente desfaz-se, em média, de 12,26 kg de roupa por ano. Sophie Garnier Bsarani frisa que há muito desperdício têxtil no Luxemburgo, considerando que o grão-ducado é “um país rico onde as pessoas têm meios e, por isso, há um superconsumo”.

E a situação não tem vindo a melhorar. Pelo contrário. O estudo da organização constatou “um aumento deste desperdício em relação a um outro estudo feito em 2015”, apesar de o orçamento por habitante ter diminuído. Algo que se deve aos preços baixos propostos pela indústria da fast fashion.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.