Place d’Armes chama-se Place Lily Unden até ao final do mês

A Place d’Armes passa a ser a Place Lily Unden e a Grand-Rue a Rue Lise Rischard-Meyer. Até ao final deste mês, algumas das principais artérias da capital voltam a mudar de nome. Porquê? Para homenagear mulheres.

A iniciativa é do Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo (CNFL) e repete-se este ano. O organismo parte da constatação que, a nível nacional, o número de ruas com nomes de mulheres é muito inferior ao de ruas com nomes masculinos. A ideia não é alterar os nomes para sempre, mas sim sensibilizar a esfera política e o grande público e dar visibilidade às mulheres no espaço público, de acordo com uma nota divulgada pela autarquia da capital.

