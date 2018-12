As letras do alfabeto em chocolate vendidas nas lojas Hema, no Luxemburgo, estão contaminadas com partículas de plástico.

Plástico encontrado em chocolate da Hema

A descoberta foi feita através do sistema de alerta rápido para a alimentação da Comissão Europeia que avisou as autoridades luxemburguesas.

Foto: Direção da Saúde

A Direção da Saúde, através do departamento de segurança alimentar, avisa para riscos de “ferimentos” se o produto em causa for ingerido.

As letras em chocolate de leite com avelãs, vendidas em embalagens de 160 gramas, foram, entretanto, retiradas da venda.

O produto contaminado com partículas de plástico foi comercializado nas lojas Hema de todo o país, ou seja, em Mersch, Schmiede, cidade do Luxemburgo e Pommerloch.