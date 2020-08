O médio que cresceu e jogou no Luxemburgo encontra-se assintomático.

Pjanic testou positivo à Covid-19 e já reagiu nas redes sociais

O FC Barcelona novo clube de Miralem Pjanic informou, no domingo, que o jogador testou positivo ao novo coranvírus, após sentir-se mal no dia de ontem.



O internacional bósnio encontra-se assintomático e a cumprir o isolamento em casa. Nas redes sociais, o ex-futebolista da Juventus também deixou uma mensagem de tranquilidade aos adeptos do clube catalão.

“Quero tranquilizar todos os que se preocupam comigo, estou bem e felizmente estou assintomático. O que aprendemos hoje em dia é que não podemos dar nada por garantido. Vamos ficar calmos e respeitar as regras. Até logo", escreveu Pjanic.

O novo recruta do FC Barcelona iniciou a sua carreira no FC Schifflange, foi internacional pelas camadas jovens do Luxemburgo e depois transferiu-se para o FC Metz. Em seguida transferiu-se para o Lyon, e mais tarde para a Juventus, onde foi colega de Cristiano Ronaldo.

No final desta época, o excelente médio trocou a 'Juve' pelo Barcelona.

