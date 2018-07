Algumas piscinas do Sul do país têm agora mais agentes de segurança, depois dos recentes confrontos na piscina de Rodange.

Piscinas reforçam medidas de segurança

Um grupo de jovens oriundos do lado da fronteira francesa terá estado na origem dos confrontos, no dia 8 de julho, na piscina Piko, em Rodange. Os jovens conseguiram entrar no recinto com drogas, o que é proibido. Depois de terem sido apanhados a fumar, não gostaram da reprimenda e viraram-se contra os funcionários da piscina Piko.



Resultado: a comuna de Pétange e um funcionário fizeram queixa à polícia e algumas piscinas do Sul do país reforçaram as medidas de segurança.



“Aumentámos o efetivo de agentes. Em vez de termos quatro, podemos ter agora cinco. Mas isso depende do momento do dia. Nos períodos mais calmos, temos no mínimo dois, mas à medida que o número de pessoas se aproximar da capacidade máxima de 1.400 pessoas, vamos também aumentando o número de vigilantes”, explica Marc Bosoni, responsável do serviço que gere as piscinas, os recintos desportivos e edifícios da comuna de Pétange (que inclui Rodange).



Não muito longe, na piscina de Differdange, que pode receber até 2.500 pessoas, os responsáveis apostam na prevenção com mais agentes.



“Após o que aconteceu na piscina de Rodange, reunimos a equipa e decidimos reforçar a segurança. Se for preciso, podemos colocar num dia duas, cinco ou seis pessoas. Depende dos dias e do estado do tempo. Como estamos geograficamente perto da piscina Piko, arriscámo-nos a receber pessoas que não conseguem entrar lá”, afirma Véronique Alves, diretora da empresa que gere as piscinas Aquasud, em Differdange.



Na piscina de Dudelange, os funcionários estão também atentos à questão da segurança. “Quando a piscina está cheia temos normalmente quatro seguranças e, em dias mais calmos, dois ou três. Há sempre alguém na entrada e outra pessoa a fazer a volta para ver se há alguém a beber ou a fumar”, conta Sally Czaika, do complexo aquático de Dudelange, que tem capacidade para receber 1.500 visitantes.



Triagem à entrada



O Contacto deu uma volta por estas três piscinas. Além da proibição de fumar na relva, à volta da piscina (há espaços próprios para fumar), não podem entrar objetos em vidro ou metal, álcool, seringas, drogas e armas. Para os mais distraídos, há avisos à entrada e ainda agentes de segurança que fazem o controlo dos sacos também à chegada.



“Boa tarde. Podemos ver o seu saco? Traz alguma garrafa de vidro, algum objeto em metal?” Estas são as primeiras palavras dirigidas aos clientes pelos agentes da empresa privada que faz segurança na piscina Piko. Os visitantes colaboram e entram sem problemas.



O mesmo não se poderá dizer das pessoas expulsas da piscina, como os jovens que ali causaram problemas recentemente. “Se são pequenas coisas, damos uma segunda oportunidade para voltarem à piscina. Mas, se são coisas graves, essas pessoas vão ser bloqueadas à entrada. A empresa de segurança coloca praticamente os mesmos agentes aqui na piscina. Já conhecem a clientela e podem bloquear os que vêm só para causar problemas”, refere Marc Bosoni.



Tal como na piscina de Dudelange, em Differdange há um local onde são guardados os objetos que não podem entrar. “Este frasco de vidro não pode entrar. Ficou aqui guardado, com este número, caso os donos queiram recuperá-lo à saída”, mostra Véronique Alves. “Estão aqui outro frasco de vidro, estas raquetes de praia em madeira e estes talheres de metal. Deixámos tudo com etiquetas”, acrescenta.



Os donos podem depois recuperar os objetos. “Parecem inofensivos, mas numa situação problemática podem ser usados como armas”, indica ainda a portuguesa com origem em Trás-os-Montes.



“Nadadores-salvadores não são educadores de infância”



Tal como os seguranças privados, o número dos nadadores-salvadores também pode variar, mas sempre respeitando as normas da Inspeção de Trabalho e das Minas (ITM). Em épocas de grande afluência, a Aquasud pode ter até nove nadadores-salvadores e as piscinas de Dudelange e de Rodange até seis. Mas há quem abuse destes profissionais que zelam pela segurança dos banhistas.

“Muitos pais pensam que os nossos nadadores-salvadores são educadores de infância ou de creches. Chegam, deixam as crianças e vão para outro sítio. As crianças estão, em primeiro lugar, sob responsabilidade dos pais. Os nossos nadadores-salvadores são diplomados, sabem primeiros socorros, passaram por exames de natação, mas não estão lá para tomar conta de crianças”, critica Véronique Alves.