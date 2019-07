Há duas semanas, a piscina tinha sido encerrada por falta de nadadores-salvadores.

Piscina de Vianden volta abrir este sábado

Há duas semanas, a piscina tinha sido encerrada por falta de nadadores-salvadores.

Depois de ter estado encerrada, a piscina de Vianden volta a abrir este sábado, de acordo com a edição alemã do Luxemburger Wort.

Há cerca de duas semanas, a falta de um nadador-salvador com certificação levou as autoridades da Inspeção do Trabalho (ITM) a pedir o encerramento daquela piscina.

Estes problemas foram ultrapassados e citado pelo Wort, o presidente da Câmara de Vianden, Henri Majerus, afirmou que “nada impede o prazer de um banho em segurança”.

A reabertura surge mesmo a tempo da nova onda de calor que vai chegar ao Luxemburgo nos próximos dias: até quarta-feira as temperaturas vão subir até aos 36 graus.