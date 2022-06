O popular espaço está encerrado desde 2019, altura em que foram identificados vários problemas de segurança.

Piscina de Vianden deverá continuar fechada até 2024

Em 2019, os problemas de segurança na piscina ao ar livre de Vianden, no norte do Luxemburgo, começaram a tornar-se evidentes. Primeiro, a Inspeção do Trabalho e Minas (ITM) ordenaram o seu encerramento devido à falta de um nadador-salvador com certificação e, pouco antes de fechar para o inverno, uma criança quase morreu afogada ali.

Nessa altura, a comuna fez uma análise de todos os problemas de segurança. Depois, em colaboração com uma piscina na vizinha Alemanha, foi chamado um novo nadador-salvador como solução temporária. Atualmente, o problema não é o nadador-salvador, mas a infraestrutura do espaço, que é antiga e está muito deteriorada

Em declarações à RTL, o burgomestre de Vianden diz que houve um subinvestimento na piscina ao longo dos anos. Há, inclusive, um défice de 120 a 150 mil euros relativos a esta infraestrutura.

São precisos até 15 milhões para as obras

Em 2020, um gabinete de engenharia deveria ter feito uma análise às falhas de segurança da estrutura, mas esta teria custado milhões à autarquia. "Procurámos um novo conceito e um novo plano de negócios, de modo a não continuarmos no mesmo caminho", refere Claude Tonino.

A comuna quer dar uma nova vida à piscina de Vianden, com a remodelação total da piscina, um novo escorrega e a criação de novas infraestruturas mais voltadas para o desporto. Os balneários deverão também ser renovados.

Mas o dinheiro necessário para a empreitada ronda os 14 a 15 milhões de euros, um valor que vai muito além do que o que Vianden pode pagar. Segundo a RTL, estão atualmente a decorrer conversações entre a comuna e os vários ministérios para tentar assegurar os fundos necessários para as obras.

