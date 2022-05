A piscina estará aberta das 10h às 20h no fim de semana e a entrada será gratuita.

Piscina ao ar livre renovada reabre em Dudelange

A comuna de Dudelange vai inaugurar esta sexta-feira a piscina ao ar livre, localizada na rua René Hartmann, que foi totalmente renovada.

A inauguração vai ter lugar às 17h15 e será presidida pelo ministro do Desporto, Georges Engel. Está prevista para essa hora uma demonstração de saltos de trampolim e às 17h30 haverá uma competição interclubes com o tema “Piratas das Caraíbas”, cuja entrada é gratuita.

No sábado e domingo, 21 e 22 de maio, os interessados poderão visitar as instalações renovadas entre as 10h e as 12h.



