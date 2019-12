Após um ano de existência, os dois partidos fizeram uma avaliação do acordo e consideraram que a coexistência num “grupo técnico” já não é necessária.

Piratas e ADR dissolvem “grupo técnico” parlamentar

Susy MARTINS Após um ano de existência, os dois partidos fizeram uma avaliação do acordo e consideraram que a coexistência num “grupo técnico” já não é necessária.

Os partidos ADR e Pirata decidiram dissolver do “grupo técnico” no Parlamento, criado após as eleições legislativas de 2018, com o intuito de otimizar o trabalho parlamentar dos dois lados.

O anúncio foi feito esta manhã num comunicado conjunto, no qual se pode ler que o ‘divórcio’ está marcado para o dia 31 de dezembro deste ano.

Após um ano de existência, os dois partidos fizeram uma avaliação do acordo e consideraram que a coexistência num “grupo técnico” já não é necessária.

No comunicado, ADR e Partido Pirata lembram que o “grupo técnico” foi criado para organizar o trabalho parlamentar, sem no entanto colaborar em termos de estrutura partidária e de pessoal. Tratou-se de uma colaboração meramente burocrática e não de uma coligação partidária, sendo que os dois partidos mantinham a sua independência política.

A decisão surge no âmbito da reforma das atribuições financeiras aos partidos, sendo que os dois partidos consideraram desnecessária a manutenção do “grupo técnico”.