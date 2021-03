Tripulação de 21 pessoas acabou por sair ilesa. Situação foi acompanhada pelo Governo em articulação com as autoridades francesas.

Piratas atacam navio com bandeira do Luxemburgo no Golfo da Guiné

O navio Bourbon Evolution 802, com bandeira do Luxemburgo, foi objeto atacado por piratas, este domingo, 14 de março, em águas internacionais, no Golfo da Guiné, ao largo da costa da Nigéria.

Segundo o comunicado do Ministério da Economia, a tripulação do navio, constituída por 21 pessoas, lançou imediatamente o alarme e, aplicando os procedimentos de segurança, "refugiou-se na 'cidadela" reforçada, um espaço que permite a proteção do pessoal durante este tipo de ataque", até que dois navios patrulha, que operam na região, conseguissem intervir. O que acabou por acontecer rapidamente.

Luxemburgo não tem mar, mas tem mais de 2.000 pessoas a trabalhar no setor marítimo O Luxemburgo não tem mar, mas o setor marítimo luxemburguês emprega entre 2.000 a 3.000 pessoas. Além disso, são 215 os navios registados no país.

Ao aproximar-se do navio atacado, as patrulhas colocaram os cerca de dez piratas em fuga, permitindo que a tripulação escapasse ilesa do incidente.

O Ministério da Economia refere que as autoridades luxemburguesas foram informadas do ataque pelo Grupo Bourbon, que detém o navio, e acompanharam a situação até à libertação da tripulação, "graças a contactos regulares com o armador e as autoridades francesas".

