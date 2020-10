A Handicap Internacional Luxemburgo organiza este sábado, 3 de outubro, a sua tradicional “pirâmide dos sapatos”.

Pirâmide de sapatos contra os bombardeamentos civis volta a erguer-se no centro da capital

O objetivo é sensibilizar a população para os bombardeamentos de civis nas zonas de conflito, onde o número de vítimas não para de aumentar, segundo a ONG.



Há 21 anos que a secção luxemburguesa da Handicap Internacional organiza a cada primeiro sábado do mês de outubro a sua pirâmide, desta vez na praça Clairefontaine, na cidade do Luxemburgo. Um evento que vai ser acompanhado por uma ação de mobilização online.



Para esta edição que impõe o respeito das medidas sanitárias, a ONG prevê um evento “Covid safe” com uma exposição e um apelo à mobilização contra o bombardeamento de civis nas redes sociais. A ideia é apoiar o combate levado a cabo pela organização com “mini pirâmides” formadas pela população em casa.



Cada um poderá depois partilhar a sua pirâmide nas redes sociais com o hashtag #PyramideHI20.



À semelhança do que aconteceu no ano passado, as pessoas podem ainda enviar um email aos deputados de forma a exercer pressão sobre o Governo para uma tomada de posição ativa nesta causa. Mais informações em www.6moispourgagner.lu



