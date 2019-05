Dylan Pereira foi traído por alguns ressaltos do circuito de Monte Carlo e voltou ao Luxemburgo sem qualquer ponto conquistado na Porsche Mobil 1 Supercup 2019. Mas o jovem piloto não baixa os braços e quer regressar aos primeiros lugares já nas próximas corridas.

Piloto lusodescendente luta para inverter maus resultados e voltar aos pódios

Depois do modesto 13° lugar na abertura da Porsche Mobil 1 Supercup 2019, em Barcelona, a segunda corrida da prova que antecede as corridas de Fórmula 1 que teve lugar no passado fim-de-semana em Monte Carlo, no Mónaco, também não correu de feição ao jovem piloto lusodescendente residente no Grão-Ducado.

Mas perante as várias contrariedades no início do campeonato, Dylan Pereira não baixa os braços e quer contrariar a tendência nas próximas corridas. "Infelizmente as coisas não estão a correr como desejava. Tenho tido alguns azares e, também, cometido alguns erros que me custaram pontos importantes, mas acredito que nas próximas corridas as coisas vão melhorar", diz cheio de confiança.

No Mónaco, Dylan saiu do 5º lugar da grelha de partida, fez um bom arranque, mas na discussão da primeira curva abrandou para não bater no carro da frente, facto que foi aproveitado para uma ultrapassagem por parte dos pilotos que vinham atrás. Durante a prova ainda fez parte do grupo que lutava pelo 3º lugar, conseguindo, volta após volta, melhorar os tempos.

No entanto, na décima primeira volta, ao entrar na primeira curva do circuito, um ressalto da pista provocou o embater no rail que acabou por danificar o carro, levando-o a abandonar a corrida.

"Apesar de tudo, estas provas têm sido importantes para o meu crescimento como piloto. Tenho passado por situações complicadas, mas diferentes, o que me leva a refletir bastante sobre o que se tem passado em cada prova para poder melhorar na seguinte", explica.

Sem sorte neste arranque de campeonato, promete regressar em força para discutir os melhores lugares da 5ª e 6ª corridas da Porsche Carrera Cup, a outra competição que disputa paralelamente à Porsche Mobil 1 Supercup, que vão decorrer no Red Bull Ring, na Áustria, entre 7 e 9 de junho.

"Conheço bem a pista austríaca, até porque foi nela que conseguiu o meu primeiro pódio. Espero que desta vez tudo corra bem e consiga terminar nos primeiros lugares”, diz confiante o piloto da equipa Lechner Racing.

Depois do 3° e 5° lugares obtidos na República Checa, no difícil circuito de Most, há duas semanas, Dylan acredita que ainda pode lutar pelos primeiros lugares da Porsche Carrera Cup: “Estive bem, em Most, que é um circuito apertado e traiçoeiro com várias curvas de diferentes níveis de dificuldade. Se na Áustria conseguir assegurar os primeiros lugares posso intrometer-me na luta pelo pódio que é um dos meus grandes objetivos", precisa.

Participar em duas provas ao mesmo tempo exige um grande investimento em termos financeiros e Dylan conhece as dificuldades: "Neste desporto não é fácil encontrar patrocinadores", queixa-se. "O orçamento para uma época de competição, com viagens e estadias incluidas, chega facilmente aos 600 mil euros", revela. Mas como quem corre por gosto não cansa, Dylan mostra-se otimista e disposto a dar o melhor para realizar o sonho de acalenta desde a infancia.

"Quero tornar-me piloto profissional de uma marca prestigiada, mas para competir em provas como a DTM ou ADAC GT Masters, tenho de ser exigente comigo próprio. Há poucos pilotos no mundo nesta categoria e só são escolhidos os melhores. Eu quero estar entre eles".

Dylan Pereira nasceu no Luxemburgo, a 10 de junho de 1997. Foi sete vezes campeão de karting e brilhou na Golf Cup. Teve uma passagem pelo exército e integra o quadro de atletas de elite no Grão-Ducado e quer ser piloto profissional.

