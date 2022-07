Os dispositivos deverão entrar em funcionamento já em agosto. Saiba onde.

Pilaretes vão controlar acesso dos fornecedores ao centro da capital

De manhã, há uma cena que tem sempre lugar nas ruas da capital, principalmente na Grand-Rue e em redor da Place d'Armes: a circulação de carrinhas de cargas e descargas. Mas a partir de 19 de agosto, estes acessos serãos regulamentados e controlados devido à introdução de pilaretes de segurança.

"Os horários das cargas e descargas não mudaram, mas agora temos um melhor controlo. Neste momento, muitos não respeitam as regras", explicou a burgomestre Lydie Polfer numa conferência de imprensa na segunda-feira.

Os fornecedores, aqui na Rue Chimay, terão futuramente de cumprir mais rigorosamente os horários das cargas e descargas. Foto: Gerry Huberty

Os pilaretes de segurança serão instalados em 12 locais, cinco fixos e sete retráteis manualmente. A estimativa de custos já tinha sido aprovada pelo conselho comunal da Cidade do Luxemburgo no final de março de 2021.

Para os fornecedores, as horas de cargas e descargas - 6h às 10h e 18h às 22h em locais designados - continuam a aplicar-se. Mas, a partir do próximo mês, estes devem tocar as campainhas destes objetos que serão então abertos.

Os trabalhos nos pilaretes deviam ter sido concluídos há alguns meses, mas foram atrasados devido à constituição da equipa de sete pessoas que vai controlar o acesso sete dias por semana, 24 horas por dia a estes locais.



Será instalada uma câmara perto de cada dispositivo. O funcionário responsável vai controlar quem terá acesso e onde.

Os residentes e comerciantes continuar a poder aceder a qualquer hora com a vinheta. Além disso, poderá ser usado um cartão para abrir manualmente os pilaretes retráteis à entrada e à saída.

Os 12 locais da instalação dos dispositivos: Pilaretes automáticos (retrácteis): Acesso da Rue du Fossé à Grand-Rue



Acesso da Rue Notre-Dame à Rue Chimay



Acesso da Rue Notre-Dame à Rue Philippe II

Acesso da Rue Willy Goergen à Rue des Capucins

Acesso da Rue des Bains à Avenue de la Porte-Neuve

Acesso da Rue des Bains à Rue Aldringen

Acesso da Rue du Fossé à Rue du Curé Pilaretes fixos: Boulevard Royal/Grand-Rue

Boulevard Royal/Monterey Avenue

Boulevard Royal/Rue Notre-Dame

Rue Aldringen/Rue Louvigny

Place du Théâtre/Rue Beaumont

"Se forem encontrados abusos, nós intervimos"

Patrick Goldschmidt, vereador responsável pela Mobilidade na capital, afirmou que, ao abrigo da Lei da Proteção de Dados, são efetuados controlos sobre quem abre os pilaretes, quando e com que cartão: "Se forem encontrados abusos, nós intervimos."

No mesmo sentido, a burgomestre reiterou que não faz sentido dar um cartão como perdido e passá-lo a outras pessoas: "Em caso de perda, o dispositivo é desativado e já não poderá ser utilizado."

Lydie Polfer espera ainda que a introdução destes dispositivos resulte numa melhor reorganização dos fornecedores e comerciantes, e "mais disciplina".

A medida entra em vigor a 19 de agosto para que "os residentes e comerciantes tenham ainda tempo para fazer os pedidos necessários aos serviços municipais".

Uma equipa de sete pessoas controla os acessos através de câmaras Foto: Gerry Huberty

O "Gruef", futura zona pedestre, ainda vai demorar

Entretanto, os blocos de betão que, tal como os pilaretes, são destinados a garantir a segurança, serão removidos em alguns locais, tais como a Rue du Curé. A sua função será então assumida pelos novos dispositivos.

A Rue du Fossé também aparece regularmente nas discussões sobre o alívio do trânsito. Lydie Polfer assegurou que o "Gruef" será um dia transformado numa zona pedestre. Neste momento, esta é ainda é uma "zona de encontro" com muito tráfego motorizado individual, o que, de facto, já não é permitido.

Mas, por enquanto, os trabalhos em torno do Knuedler ainda estão em curso, incluindo a renovação da Rue du Fossé. Estes trabalhos serão realizados após a renovação da Place Guillaume II, que deverá ser concluída na primavera/verão de 2023. Já o "Gruef" deverá ser concluído no outono de 2023.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

