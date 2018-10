A petição, aberta a assinaturas no site da Câmara dos Deputados, quer que as placas das localidades tenham o nome em luxemburguês em destaque, e recolheu já o apoio de Pierre Peters, figura conhecida da extrema-direita luxemburguesa.

Pierre Peters apoia petição para mudar nomes de localidades para luxemburguês

A petição, aberta a assinaturas no site da Câmara dos Deputados, quer que as placas das localidades tenham o nome em luxemburguês em destaque, e recolheu já o apoio de Pierre Peters, figura conhecida da extrema-direita luxemburguesa.

Esta não é a primeira vez que a proposta de mudar as placas rodoviárias é feita, mas agora chegou ao Parlamento luxemburguês. Se recolher 4.500 assinaturas até 12 de dezembro, será discutida em debate público na Câmara dos Deputados.



A petição, que recebeu o número 1122, reivindica que a língua luxemburguesa venha em primeiro lugar nas placas rodoviárias, invertendo a ordem atual. Em vez de o nome francês das localidades vir "em letra grande", o destaque seria dado à designação em luxemburguês. Por baixo, "em letras pequenas", viria a tradução francesa, reivindica a petição, que quer também incluir a tradução em alemão. "Em todos os países o nome das localidades está escrito na língua materna do país", defende o autor da proposta.



O Parlamento dez luz verde à petição, que está aberta a assinaturas desde terça-feira. Para já, conseguiu apenas 58 subscritores, mas tem o apoio de uma figura conhecida da extrema-direita do Grão-Ducado. O ultra-nacionalista luxemburguês Pierre Peters assina o único comentário de apoio à proposta, no fórum do site do Parlamento. "Todas as iniciativas que valorizam a nossa língua devem ser apoiados", escreve o homem que já foi condenado por distribuir folhetos xenóbofos, incluindo contra os portugueses. "Os estrangeiros que vêm ao Luxemburgo pensam que estão em França", escreve Peters, defendendo que o que é pedido na petição "deveria ser uma ecvidência" e que os luxemburgueses não deviam "deixar que façam pouco" de si.



Recorde-se que Pierre Peters distribuiu folhetos em que atacava os estrangeiros em várias localidades do país, entre 2009 e 2013. Neles, o co-fundador nos anos 1980 do partido de extrema-direita luxemburguês "National Bewegong" (Movimento Nacional) instigava ao ódio racial contra os imigrantes portugueses e do Leste da Europa, considerou o tribunal. Nessa altura, Peters admitiu ter distribuído os folhetos em caixas de correio, mas defendeu-se dizendo que o conteúdo não era xenófobo, porque correspondia à realidade. Foi condenado a seis meses de prisão, mas a pena foi substituída por trabalho comunitário. Os ataques aos estrangeiros foram também difundidos no portal na internet "Heemescht an Natur", que acabaria por ser fechado pela polícia luxemburguesa. Os portugueses foram um dos alvos dos ataques xenófobos. "Portugueses! Pousem as vossas pás, parem os motores dos bulldozers e dos camiões e voltem para Portugal!", era uma das frases que Peters publicou na altura no seu site, num texto em que acusava os portugueses de "estragarem" o Luxemburgo e apelava à sua expulsão do país.

Mudar o nome das localidades para luxemburguês é uma proposta que surge com regularidade. A última tinha sido em junho, numa consulta realizada em várias localidades do país e no site Sproocheronn.lu (“mesa-redonda sobre a língua”). A consulta foi organizada pelo Governo para recolher propostas sobre como promover o idioma. O resultado foi transmitido ao recém-criado comissário para a língua luxemburguesa.



No Luxemburgo, as placas com o nome das localidades estão escritas em francês e luxemburguês, mas já houve tentativas para as mudar para luxemburguês. Aconteceu em Frisange, um bastião do ADR durante duas décadas. Gast Gybérien, um dos fundadores do partido nacionalista, que vive na localidade, foi burgomestre de 1982 a 2005. No último mandato, em 2004, assinou uma resolução uma deliberação camarária para mudar o nome das ruas para luxemburguês.

