Pierre Gramegna não intervém nas decisões do BCEE

Não cabe ao ministro das Finanças decidir a estratégia comercial do Banque et Caisse d’Épargne de l’État (BCEE). Quem o diz é o próprio ministro das Finanças, Pierre Gramegna, que descarta assim intervir na decisão do banco público de encerrar 11 agências até ao final de março.

Foram inúmeros os pedidos de intervenção ao Governo lançados, entre outros, pelo Partido Cristão Social, Partido Pirata, por burgomestres, ou pela União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC). Mas o ministro das Finanças faz orelhas moucas.

Pierre Gramegna diz que “embora supervisione as atividades de interesse geral do banco, o BCEE não é um serviço público, mas um estabelecimento público autónomo, sujeito às regras da concorrência e cuja gestão é conduzida por um Conselho de Administração”.

O ministro das Finanças descarta assim qualquer intervenção na decisão tomada pela direção do BCEE. O governante até parece apoiar a medida, ao sublinhar, em diversas respostas parlamentares, que “apesar do encerramento dos 11 balcões, o banco mantém abertas 54 agências, espalhadas um pouco por todo o país.

Gramegna diz ainda não ter conhecimento de mais encerramentos para além destes 11. Pelo menos até 2024. “Obtive a garantia de que mais nenhuma agência do BCEE irá fechar até 2024”, acrescenta o ministro das Finanças.

Burgomestre de Larochette indignada com fecho da agência BCEE Nathalie Silva declara-se “consternada” com o encerramento do Banque et Caisse d’Épargne de l’État (BCEE) em Lorechette. Medida anunciada na semana passada pelo banco público luxemburguês, num plano que envolve o fecho de mais 10 filiais do BCEE para além da de Larochette.

O Banque et Caisse d’Épargne de l’État anunciou, na semana passada, um corte no número de filiais. O banco justificou a decisão com a redução do número de clientes nos balcões em prol das operações em linha. As transações efetuadas nos balcões baixaram cerca de 60%, nos últimos sete anos.

O banco, também conhecido como Spuerkess, é detido a 100% pelo Estado e, decidiu encerrar as agências no centro comercial Belle-Étoile, em Bridel, Colmar-Bera, Esch-Lallange, Hosingen, Larochette, Pommerloch, Réiserbann, Wasserbillig, Rumelange e Rodange. Os fechos vão acontecer até ao dia 27 de março.

A decisão gerou uma onda de indignação por parte, entre outros, dos responsáveis comunais das diferentes localidades abrangidas pela medida e da União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC). A ULC, por exemplo, considera que os clientes mais prejudicados são "os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida".

Susy Martins/ Manuela Pereira

