Pico de hospitalizações deve ser brevemente atingido no Luxemburgo

Susy MARTINS O pico de hospitalizações poderá ser atingido no final desta semana ou no início da semana que vem, caso o número de contaminações registadas atualmente se mantenha.

Quem o diz é o diretor-geral do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), Romain Nati, numa entrevista à RTL. O CHL tem neste momento 35 pacientes hospitalizados com covid-19 e o diretor daquele hospital garante que o limite de internamentos está longe de ser atingido.

Relativamente à estratégia de saída de crise pandémica e a medidas mais flexíveis de confinamento em casa, o diretor do CHL adverte que é preciso ter “muito cuidado”, já que “equilíbrio é frágil” e “a situação pode agravar-se de um momento para o outro”.

O médico Romain Nati lança ainda um apelo às pessoas que tenham outro problema de saúde não relacionado com o novo vírus. “Esses doentes não devem recear uma deslocação ao hospital.

Há medidas se segurança e uma triagem que é feita entre pacientes com sintomas suspeitos de covid-19 e os outros com outras patologias”. O diretor do CHL garante assim que não há riscos de contágios de covid-19 no hospital.Susy Martins



