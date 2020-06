No Grão-Ducado, este é um défice sem precedentes: nos últimos 25 anos, o país viveu esteve apenas três vezes deficitário.

PIB recua 0,2% no primeiro trimestre de 2020

Ana Patrícia CARDOSO No Grão-Ducado, este é um défice sem precedentes: nos últimos 25 anos, o país viveu esteve apenas três vezes deficitário.

O STATEC publicou a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do Luxemburgo para o primeiro trimestre de 2020 e concluiu que houve uma diminuição de 0,2% face ao período homólogo do ano passado.

Statec prevê défice sem precedentes no Luxemburgo este ano PIB luxemburguês deverá passar de +2,2% em 2019 para -6% em 2020

O Instituto de Estatística luxemburguês aponta "um declínio de 6%" para este ano, sendo que o primeiro trimestre de 2020 indica já uma queda de 2,9% em relação ao trimestre anterior.



No Grão-Ducado, este é um défice sem precedentes. Nos últimos 25 anos, o país esteve apenas três vezes deficitário. O STATEC relaciona estes valores negativos com o "impacto da contenção criada para impedir a propagação do vírus covid-19".

Da mesma forma, as exportações e importações caíram 3,5% e 5,0%, respetivamente. Além disso, o Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos reviu a evolução do PIB em volume para 2019, de 3,1% para 3,0% no quarto trimestre, de 2,8 % a 3,0% para o terceiro e 2,9% a 3,1% para o segundo.



Quem sofreu mais

As atividades mais afetadas foram aquelas que tiveram obrigatoriamente de parar. Segundo a edição francesa do Luxemburger Wort, terão sido o comércio, transporte, acomodações e restaurantes (-5,4%), bem como indústria (-3,4%) e construção (-3, 3%).

Por outro lado, setores como informação e comunicação (+ 5,0%) e imobiliário (+ 1,3%) mostram um desenvolvimento positivo.

Covid-19. Pandemia leva residentes no Luxemburgo a gastar menos O banco ING Luxemburgo realizou um inquérito em que concluiu que maioria dos residentes no Grão-Duado está a poupar mais desde que a pandemia começou.

O STATEC observa também uma queda nos gastos de 4,8% por parte das famílias e instituições sem fins lucrativos e de 0,3% por parte das administrações públicas.

O Luxemburgo deverá entrar em recessão este ano. "As consequências serão sentidas em particular no mercado de trabalho e nas finanças públicas", anunciou o STATEC na semana passada.



