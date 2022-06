Toda a família Grão-Ducal, governo, deputados e muitas personalidades distintas encheram a Philharmonie para celebrar o Dia do Luxemburgo. Veja as imagens.

Luxemburgo 43

Festa Nacional

Philharmonie . Noite de cerimónia com 1200 ilustres convidados

Redação Toda a família Grão-Ducal, governo, deputados e muitas personalidades distintas encheram a Philharmonie para celebrar o Dia do Luxemburgo. Veja as imagens.

Os Grão-Duques e sua família, o primeiro-ministro e o marido, ministros, deputados, conselheiros de Estado e seus cônjuges, personalidades distintas do país encheram na noite de quarta-feira a Phillarmonie para a cerimónia oficial do Dia Nacional do Luxemburgo. Ao todo foram 1.200 convidados que escutaram discursos dedicados à solidariedade, para com as vítimas da guerra, para com a Ucrânia e orgulho pelo Luxemburgo que se recompõe da pandemia.

O casal Grão-Ducal fez questão de assinalar a mensagem de paz, de democracia e justiça ostentando o Grão-Duque Henri uma gravata amarela e a Grã-Duquesa Maria Teresa um vestido azul, as cores da bandeira da Ucrânia, como escreveu o Luxemburger Wort.

A Orquestra Filarmónica do Luxemburgo ofereceu a noite musical e oito cidadãos foram homenageados pelos seus feitos heroicos e de préstimos à sociedade luxemburguesa.

O dress code impôs o fraque aos homens e vestidos para a ocasião para as senhoras.

Veja as melhores imagens da noite.

43 Cerimónia Oficial na Philharmonie nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Cerimónia Oficial na Philharmonie nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Marc Wilwert / Luxemburger Wort





