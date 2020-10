Este é segundo incidente do género, no vale da Pétrusse, num curto espaço de tempo.

Pétrusse suja com lixo e betão. Não é a primeira vez

Ana Patrícia CARDOSO Este é segundo incidente do género, no vale da Pétrusse, num curto espaço de tempo.

A poluição salta à vista na paisagem verdejante. No vale da Pétrusse, foram encontrados vestígios de lixo e betão, que terão sido descarregados para a água a partir um estaleiro de construção. Ao que tudo indica está assim há já uma semana.



Segundo as autoridades, a origem da poluição está num estaleiro de obras de construção no cruzamento da rue Baudouin com a route d'Esch. O lixo e betão chegaram aos esgotos através de uma mangueira que estava direcionada para a rua.

As autoridades foram informadas e terá sido apresentada uma queixa criminal, adianta a edição alemã do Luxemburger Wort. No entanto, este é segundo incidente deste tipo num curto espaço de tempo.

Em outubro já tinha aparecido na Pétrusse resquícios de construções perto do local e também chegou a ser formalizada uma queixa, tendo sido aplicadas sanções aos responsáveis.









