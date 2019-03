A um ano da entrada em vigor da gratuitidade dos transportes públicos no Luxemburgo, uma nova petição pública pretende que o assunto vá a referendo. A petição, lançada por Marc Dax, reivindica que seja organizada uma consulta pública "para ver quem é realmente a favor ou contra os transportes gratuitos no Luxemburgo". O documento pode ser assinado desde a manhã de hoje no site da Câmara dos Deputados (chd.lu).

Petição quer referendo sobre gratuitidade dos transportes

A um ano da entrada em vigor da gratuitidade dos transportes públicos no Luxemburgo, uma nova petição pública pretende que o assunto vá a referendo. A petição, lançada por Marc Dax, reivindica que seja organizada uma consulta pública "para ver quem é realmente a favor ou contra os transportes gratuitos no Luxemburgo". O documento pode ser assinado desde a manhã de hoje no site da Câmara dos Deputados (chd.lu).

Segundo os planos do Governo, os utentes dos transportes deixarão de pagar para andar de comboio, elétrico e autocarro a partir do dia 1 de março de 2020. A anunciada medida vai abranger todos os meios de transporte públicos, em território nacional, financiados pelo Estado. Em causa estão as redes CFL, Luxtram, RGTR e TICE. Entretanto, soube-se que os autocarros da cidade do Luxemburgo também vão ser gratuitos.

A petição que reivindica um referendo sobre a gratuitidade dos transportes é uma de 15 disponibilizadas esta quarta-feira no site do Parlamento, e há várias relacionadas com a mobilidade. David Dinis Domingues, por exemplo, reivindica que o limite de velocidade nos túneis passe para 110 km/h. Também sobre o tráfego estradas, uma outra petição, assinada por Dominique Weber, propõe a introdução de dois domingos por mês sem carros nas estradas, de forma a lutar contra as alterações climáticas.

Já Maël Maneghetti, presidente da associação Aktiven Dateschutz, exige que os condutores multados pelos radares de controlo de velocidade tenham acesso às imagens captadas pelos aparelhos, isto é, que uma cópia das imagens lhes sejam enviadas por correio ou e-mail. Isto porque, atualmente os automobilistas em questão têm de se deslocar ao Centro Nacional de Tratamento, em Bertrange, para poderem consultar as imagens e outras informações pessoais. Maneghetti exige esta alteração para que seja respeitada a lei da proteção de dados.

Olivier Caisou-Rousseau, por seu lado, quer que seja criada uma obrigação jurídica "clara e incondicional" que force os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) a encontrar alternativas para os passageiros afetados em caso de interrupção da circulação ferroviária.

