Petição quer que luxemburguês seja exigido em vários setores

Diana ALVES

É uma iniciativa que promete causar polémica. Uma nova petição pública, disponível desde hoje no site do Parlamento, quer que a língua luxemburguesa seja uma condição para aceder a vários setores de atividade, incluindo comunas, administrações públicas e até lares de idosos.

O documento é da autoria de Alain Gales, que sublinha não ter nada contra as outras línguas do país, mas defende que o idioma de Dicks, nas formas oral e escrita, deve ser reconhecido como “língua principal” do país.

O autor da petição considera, por exemplo, que qualquer candidato a um posto numa comuna ou numa administração do Estado deve saber falar e escrever em luxemburguês, argumentando que em todos os países europeus, à exceção do Grão-Ducado, o domínio da língua nacional é um critério obrigatório. A petição quer também que o luxemburguês assuma uma maior importância nas escolas, reivindicando que o idioma ganhe o estatuto de “disciplina oficial”.

Gales exige igualmente que seja obrigatório compreender, falar e escrever em luxemburguês para se poder trabalhar em lares de terceira idade e qualquer outra estrutura que preste cuidados de saúde a idosos.

O autor da petição quer também que a língua seja mais usada ao nível da correspondência oficial, ao defender que cartas e notificações sejam escritas, em primeiro lugar, em luxemburguês e só depois noutra das línguas usadas no país.A petição pode ser assinada até ao dia 25 de fevereiro. São necessárias 4.500 assinaturas para que o tema chegue a debate público no Parlamento.

Recorde-se que esta não é a primeira petição a exigir que seja dado mais destaque ao idioma de Dicks. Em 2018, uma iniciativa popular chegou a reivindicar que os nomes das localidades e cidades passassem a estar escritos em luxemburguês nas placas de sinalização.

Do lado do Governo, também têm sido feitos esforços para valorizar a língua, com o desenvolvimento de ferramentas para ajudar não só quem aprende, mas também quem já domina a língua, tais como dicionários virtuais, tradutores online e gramáticas. A criação do Centro para a Língua Luxemburguesa ou até da recente iniciativa “Palavra Luxemburguesa do Ano” são também exemplos do trabalho que está a ser feito no sentido de dar mais destaque ao idioma, reconhecido como língua nacional há menos de 40 anos.

Nos últimos anos houve também uma tentativa por parte do Executivo de tornar o luxemburguês numa das línguas oficiais da União Europeia, algo que acabou por não se concretizar.



