Embora admita que o assunto levantou polémica na Comissão das Petições, a presidente Nancy Arendt afirma que a proposta não tem "observações racistas". Se reunir as assinaturas necessárias e for aprovada, impede que as muçulmanas possam usar véu na rua.

Petição quer proibir o véu islâmico no Luxemburgo

Teresa CAMARÃO Embora admita que o assunto levantou polémica na Comissão das Petições, a presidente Nancy Arendt afirma que a proposta não tem "observações racistas". Se reunir as assinaturas necessárias e for aprovada, impede que as muçulmanas possam usar véu na rua.

Aberta a assinaturas, a petição que pretende abolir o véu islâmico no Luxemburgo passou pelo crivo da Comissão das Petições a cabem cabe, segundo a lei rejeitar "todas as observações nacionais racistas, discriminatórias ou desinteressantes". Ao apresentar os resultados de um ano de petições públicas, a presidente da comissão parlamentar, Nancy Arendt, fez questão de se referir especificamente à proposta 1693 para esclarecer que a versão inicial do texto foi reescrita por decisão dos deputados, "precisamente para evitar qualquer possível carácter racista".

Considera que "um cidadão tem o direito de querer que um artigo do código penal luxemburguês mude qualquer que seja o assunto. Uma vez especificadas as motivações e sanções solicitadas, o motivo da petição era admissível" e que "cabe agora a todos expressar a sua opinião, livremente".

Banido e punido

Desde abril de 2018 que o parlamento aprovou legislação no sentido de proibir a utilização do véu islâmico em determinados espaços, enquanto que anteriormente a questão da ocultação do rosto dependia de regulamentos específicos de cada município.

O texto votado não tratava do uso do véu na rua, mas estava limitado a certos locais públicos. Agora, o peticionário propõe que qualquer "ocultação do rosto" por um Hijab, Niqb, Burqa, Shayla, Khimar ou Hijab Amira seja banida e punida com multas de 500 e 1.000 euros em caso de reincidência.

Atualmente as muçulmanas já podem ser punidas se usarem véus nos transportes públicos, em escolas públicas e privadas e em todas as instalações destinadas a acomodar menores, tais como creches e ATLs. A mesma proibição aplica-se a hospitais, instituições de saúde e de cuidados, bem como lares de idosos, tribunais e instalações da administração pública.

Meia tolerância

Inflamados pelo pânico gerado pelos ataques terroristas que desde há 20 anos têm assolado o Ocidente com mais intensidade, 57% dos residentes no Luxemburgo e 65% dos residentes estrangeiros inquiridos afirmaram estar "fortemente de acordo" com a frase "A burqa não é compatível com os nossos valores".

Na prática, mais de metade dos residentes do país acredita que banir o uso de um objeto com significado religioso é mais tolerante do que permitir que continue a ser livremente usado nos espaços que restam.

Inspiração fronteiriça

Em França, desde 2004, que a lei estabelece que, no espaço público, o uso do véu é autorizado "dentro dos limites do respeito pela ordem pública". Um transeunte que usa um véu não infringe, portanto, qualquer lei. Por outro lado, a burqa ou o niqab, que escondem completamente o rosto, são proibidos.

Na Bélgica, o uso de qualquer peça de vestuário que "esconde total ou principalmente o rosto" é proibido pelo legislador desde 2011. Os infratores estão sujeitos a uma multa de 137,50 euros e até sete dias de prisão.

