Petição quer proibir barulho de obras antes das 9h

Filipa MATIAS PEREIRA

O barulho de obras antes das 9h pode ser incomodativo, mas é permitido por lei. É esta a realidade que uma nova petição quer mudar, a pensar nas "pessoas que trabalham no turno da noite, mas também naquelas que querem começar o dia em paz".

"Pelo fim da poluição sonora antes das 9h em áreas residenciais" é a petição apresentada por Tommy Hardt, que lamenta que as obras no Luxemburgo comecem "todos os dias exactamente às 7h".

Considerando que no Grão-Ducado se fala muito sobre "poluição ambiental, do ar e da água", o peticionário lamenta que não se dê atenção à poluição sonora, que classifica como "um dos maiores problemas do Luxemburgo".

Tommy Hardt acredita que o trabalho feito com recurso a "martelos pneumáticos e escavadoras" e até tarefas de "jardinagem" podem "esperar até às 9h" para começar.

"O bem-estar e a qualidade de vida mental dos compatriotas luxemburgueses melhoraria drasticamente", alega o requerente, acrescentando que "o ruído tem um grande efeito no bem-estar mental das pessoas".



