Petição quer parques infantis abertos. Ministra diz que decisão vai depender do número de infeções

Diana ALVES

Uma nova petição pública, disponível no site Parlamento, quer a reabertura dos parques infantis no Luxemburgo. O documento, da autoria de Sara Puttemans, argumenta que, por causa das medidas restritivas para conter o novo coronavírus, as crianças têm cada vez menos espaços onde brincar, sobretudo aquelas que vivem em apartamentos.

"Mexer e brincar no exterior é primordial para a saúde física e mental dos nossos filhos", escreve a autora da iniciativa, acrescentando que muitas crianças e adolescentes não estão inscritos em clubes desportivos. Sara Puttemans defende, por isso, que as crianças possam brincar em parques infantis ou campos de futebol, por exemplo, dando o exemplo da Bélgica, onde os parques infantis reabriram no final do mês de maio.

O encerramento daqueles espaços no Luxemburgo foi decretado pelo Governo no âmbito da luta contra a propagação da pandemia de covid-19. Apesar de o país estar agora a regressar à normalidade, com a retoma de vários setores e o regresso dos alunos às escolas e creches, os parques infantis continuam de portões trancados, medida que parece ser pouco consensual.

Sara Puttemans não é a única a questionar a decisão do Governo. Na terça-feira, num debate na especialidade, no Parlamento, os deputados da comissão da saúde também questionaram a ministra da tutela sobre o assunto. Paulette Lenert explicou que "se trata de uma decisão coerente" face aos esforços de escolas e estruturas extracurriculares para reduzir os ajuntamentos.

Mesmo assim, a ministra adiantou que daqueles espaços poderão vir a abrir "se os dados mostrarem que o numero de infeções não aumenta consideravelmente". A petição sobre a reabertura dos parques infantis pode ser assinada até ao dia 14 de julho. Se recolher 4.500 assinaturas, o assunto será debatido no Parlamento.

