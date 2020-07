Segundo o peticionário, a demolição de edifícios antigos está a progredir de forma drástica.

Petição que reivindica proteção do património arquitetónico do Luxemburgo vai a debate

A petição pública que reivindica a proteção do património arquitetónico luxemburguês vai a debate. O documento atingiu as 4.500 assinaturas exigidas para que o assunto seja discutido no Parlamento, na presença de subscritores e membros do governo.

Segundo o peticionário é necessário criar medidas urgentes para impedir uma perda irremediável do património arquitetónico luxemburguês, uma vez que a demolição de edifícios antigos está a progredir de forma drástica.

O autor da petição defende assim que o património arquitetónico luxemburguês pertence à população e faz parte da identidade cultural, sendo que também é um fator importante de atratividade para o turismo.

O período de assinatura da petição arrancou a 26 de junho e termina a 6 de agosto, já que o regulamento estipula que estas fiquem disponíveis ao público durante seis semanas.



