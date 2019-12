O tema não vai a debate público no Parlamento.

Petição que quer feriado a dia 6 de dezembro não recolheu assinaturas suficientes

Diana ALVES

Foi por pouco. A petição pública que reivindica que o dia 6 de dezembro, Dia de São Nicolau, passe a ser feriado no Luxemburgo não recolheu as assinaturas suficientes no site do Parlamento.

Cerca de 4.100 pessoas subscreveram o documento no site da Câmara dos Deputados, faltando cerca de 300 assinaturas para que o tema seja levado a debate público. Mas ainda há esperança, já que falta verificar se foram recolhidas assinaturas em papel.

No texto da petição, a autora do documento, Elisabeth Gonçalves, defende que a criação de um feriado a 6 de dezembro permitiria a todas as crianças passar este dia, que faz parte do património cultural luxemburguês, com as suas famílias”.

No que toca às festividades de fim de ano no Luxemburgo, o Dia de São Nicolau é uma das datas mais aguardadas pelos mais pequenos, já que é na noite de 5 para 6 de dezembro que o São Nicolau passa pelas casas para deixar as prendas no sapatinho. No entanto, como lembra a peticionária, apenas as crianças do ensino fundamental (pré-escola e ensino básico) têm este dia livre, sendo “difícil para a maior parte dos pais tirar o dia”.

