A petição número 1550 ultrapassou as 4 500 assinaturas em apenas um dia e vai a debate no Parlamento.

Petição que exige retoma escolar só em setembro ultrapassa as 4.500 assinaturas

Susy MARTINS A petição número 1550 ultrapassou as 4 500 assinaturas em apenas um dia e vai a debate no Parlamento.

A petição em questão exige que o regresso às aulas aconteça apenas em setembro, para proteger os alunos e as suas famílias do novo coronavírus.

Escolas fundamentais, liceus, mas também as creches não deviam, segundo a peticionária, Lidia Maria Cabral Garcias, reabrir neste ano letivo.

O governo prevê a retoma gradual das aulas presenciais, a partir de maio. A 4 de maio, serão os finalistas dos liceus a regressar às aulas, a 11, os alunos de todas as turmas do ensino secundário e finalmente no dia 25 do próximo mês, os mais pequenos, do ensino fundamental, ou seja pré-escolar e primária.

Nesse mesmo dia, 25 de maio, reabrem igualmente creches e todas as estruturas de acolhimento extracurriculares.

Embora a petição já tenha atingido o número de assinaturas necessárias para ir a debate no Parlamento, as pessoas interessadas podem continuar a assinar o documento até 4 de junho.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.