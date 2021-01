A comissão parlamentar das petições públicas aprovou oito novas petições que podem ser assinadas a partir desta sexta-feira no novo site das petições do Parlamento.

Petição pública. “Stop à ditadura sanitária”

Susy MARTINS A comissão parlamentar das petições públicas aprovou oito novas petições que podem ser assinadas a partir desta sexta-feira no novo site das petições do Parlamento.

Um dos documentos é intitulado “Stop à ditadura sanitária”. O peticionário, Jorge dos Santos, quer que o Governo pare de impor leis que considera “desproporcionadas” para travar a propagação da covid-19. Quer lançar o debate sobre se o combate à pandemia justifica uma deterioração da vida privada e e da liberdade.



Este cidadão defende que o recolher obrigatório, por exemplo, só aumenta a violência doméstica e que a decisão de fechar os restaurantes não tem base científica. Ainda relativamente ao novo coronavírus, há outra petição pública que pede que todas as pessoas vacinadas possam recuperar os seus direitos fundamentais.

Segundo o peticionário não faz sentido que as pessoas vacinadas tenham de seguir as mesmas restrições do que as que ainda não estão imunizadas.

As petições públicas podem ser assinadas até 11 de março. Se conseguirem reunir pelo menos 4.500 assinaturas, irão a debate no Parlamento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.