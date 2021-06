O peticionário defende que “a mãe ou o pai que decide não trabalhar para ficar em casa a educar os filhos, devia receber uma ajuda por parte do Estado”.

Petição Pública reivindica uma ajuda financeira para quem fica em casa com os filhos

O site do Parlamento tem (www.chd.lu) oito novas petições prontas a serem assinadas. Uma delas reivindica que seja criada uma ajuda financeira do Estado para os pais que decidem ficar em casa para tomar conta dos filhos, não recorrendo assim às estruturas de acolhimento extracurricular.

O autor do documento diz que o modelo de guarda de crianças no Luxemburgo não é adaptado às necessidades, com muitas crianças a terem de ficar nas estruturas durante muitas horas num dia, para que os pais possam ir trabalhar. Avança ainda que no contexto atual, um só salário não é financeiramente viável.

Ao criar uma ajuda financeira para os pais das crianças entre os 0 e 15 anos, o peticionário é da opinião que mais pais optariam por ficar em casa com os filhos.

Note-se que até 1 de junho de 2015, o Luxemburgo tinha um abono de educação no valor de 485 euros mensais para os pais que ficavam com os filhos em casa durante os primeiros dois anos de vida. Esta subvenção foi abolida pela atual coligação governamental (DP-LSAP-Verdes).Caso a petição pública chegue às 4.500 assinaturas até 15 de julho, será organizado um debate público no Parlamento, com diferentes deputados e membros do Governo.



