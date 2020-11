A covid-19 volta a dominar a maioria das petições.

Petição pública reivindica novas medidas para evitar janelas abertas nas escolas

Susy MARTINS O site do Parlamento tem oito novas petições públicas prontas a serem assinadas. A covid-19 volta a dominar a maioria das petições.

Um dos documentos reivindica mais medidas nas escolas durante o inverno. de forma a evitar janelas abertas à medida que os termómetros baixam. Segundo a peticionária, Regina da Costa, os alunos estão sentados durante horas ao frio nas salas de aulas. O arejamento e ventilação das salas de aulas são duas das recomendações do Ministério da Educação, com o objetivo de limitar a propagação do novo coronavírus.

No entanto, segundo a autora do documento, muitas crianças têm ficado doentes devido à medida. De acordo com a peticionária, com a descida das temperaturas é necessário encontrar uma outra solução, para evitar que os alunos fiquem doentes, com gripe, bronquites e pneumonias.

Uma outra petição na Câmara dos Deputados pede um minuto de silêncio por todas as vítimas mortais da covid-19 no país na noite da passagem de ano, às 00h00. O peticionário argumenta que o momento seria uma forma de prestar homenagem às vítimas e às famílias das mesmas.

O recolher obrigatório entre as 23:00 e as 6:00 também já deu azo a uma petição pública. O autor discorda da medida e reivindica que é preciso garantir a liberdade das pessoas. E propõe a possibilidade de se poder passear à noite na localidade de residência sem ser multado pelas autoridades.

Caso as petições recolham mais de 4.500 assinaturas até 11 de dezembro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Constipações e gripes aumentam nas salas de aula "geladas" As janelas e portas abertas nas salas de aula para ventilar o ambiente e travar a proliferação do vírus estão a provocar constipações e gripes entre alunos e professores, que se queixam das correntes de ar e do frio.

Recentemente o problema do frio nas salas de aula foi levantado pelo Sindicato da Educação e Ciências e pela Representação Nacional dos Pais (RNP) que pediram indicações claras do Ministério da Educação para o arejamento adequado das instalações escolares.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.