Caso as petições públicas cheguem às 4.500 assinaturas até 3 de junho, será organizado um debate público no Parlamento, com diferentes deputados e membros do Governo.

Petição pública reivindica eleições legislativas antecipadas

Susy MARTINS Caso as petições públicas cheguem às 4.500 assinaturas até 3 de junho, será organizado um debate público no Parlamento, com diferentes deputados e membros do Governo.

O site do parlamento (www.chd.lu) tem a partir desta sexta-feira seis novas petições públicas prontas a serem assinadas.

Um dos documentos pede que sejam realizadas eleições legislativas antecipadas no Luxemburgo. Segundo a peticionária Catarina Simões Pereira, o atual Governo não está à altura da situação. Daí reivindicar que a população possa “escolher democraticamente um novo Governo que proponha as melhores alternativas para sair desta crise sanitária e económica”. A peticionária acrescenta que é urgente eleger um novo Executivo que saiba responder aos novos desafios que o país enfrenta.

Uma outra petição pública reivindica que os ministérios da Educação e da Saúde coloquem à disposição dos alunos do ensino fundamental máscaras transparentes. Desde o mês de fevereiro que o uso de máscara é obrigatório para todos os alunos dos ciclos 2 ao 4 durante todo o tempo em que estão no estabelecimento escolar, o recreio não é exceção. Segundo o peticionário, as máscaras transparentes favorecem uma melhor comunicação entre as crianças e os professores, uma vez que nessa idade as mímicas e expressões faciais são muito importantes.

Caso as petições públicas cheguem às 4.500 assinaturas até 3 de junho, será organizado um debate público no Parlamento, com diferentes deputados e membros do Governo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.