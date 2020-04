O autor da petição afirma querer informar o grande público sobre os perigos relacionados com a rede de quinta geração.

Petição pública quer rede 5G fora do Luxemburgo

Susy MARTINS

A petição pública (com o número 1560) que reivindica a proibição definitiva da implantação da rede 5G no Luxemburgo já recolheu mais de 3 700 assinaturas, desde sexta-feira. Faltam 800 para ir a debate no Parlamento.

O autor da petição afirma querer informar o grande público sobre os perigos relacionados com a rede de quinta geração. Argumenta que “desde de 2017 que 4 800 cientistas, 2 800 médicos e 10 000 organizações ambientais têm alertado para os perigos desta tecnologia 5G”.

Para o peticionário Valvason Concetta é importante proteger a população atual e gerações futuras contra uma nova crise sanitária e económica, ainda mais grave que aquela que estamos a viver com a Covid-19. E lembra que “não há estudos aprofundados desta tecnologia sobre os riscos para os seres humanos e para o clima”.A implantação das redes móveis de quinta geração está prestes a acontecer e vários estudos e artigos dão conta de que o aumento das radiações eletromagnéticas pode trazer riscos para a população, como por exemplo, o aumento de casos de cancro. No entanto não há estudo que confirme esse receio.

Segundo o primeiro-ministro, Xavier Bettel, aquando da apresentação da estratégia do 5G para o país, a rede móvel de quinta geração vai ser essencial para permitir a produtividade e inovação em diferentes setores da economia luxemburguesa.

