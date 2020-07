O site de internet do Parlamento tem quatro novas petições públicas prontas a ser assinadas.

Petição pública quer combater exploração sexual das crianças

Susy MARTINS

No quadro da luta contra a exploração sexual das crianças, uma das petições reivindica que os sites de internet de cariz pedófilo sejam sistematicamente filtrados. O peticionário propões ainda que as plataformas com material de pornografia infantil sejam bloqueadas.

Uma outra petição pede que seja instaurado um subsídio para os profissionais de saúde. Uma gratificação que não tem nada a ver com a covid-19, sublinha o peticionário, que estima que os profissionais de saúde estão mais sujeitos a riscos do que outras profissões, de uma forma geral.

A terceira petição que pode ser assinada no site do Parlamento pede que sejam postos à disposição das autarquias mais meios para eliminar o lixo ligado à covid-19. Segundo o peticionário, o lixo oriundo dos hospitais vai parar à empresa de incineração de resíduos Sidor, em Leudelange, no entanto vê-se cada vez mais máscaras abandonadas no chão. Daí o apelo de reforçar os recursos das autoridades locais para lutar contra esta poluição.

Finalmente, a quarta petição reivindica o direito à reforma após 40 anos de descontos, mesmo se o trabalhador ainda não atingiu os 57 anos.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 30 de outubro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

