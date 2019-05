Petição pública quer calar os cães

A petição pública que exige o alargamento para seis semanas anuais de férias para os trabalhadores do setor privado já reuniu mais de 3.600 subscritores no site do Parlamento do Luxemburgo. O documento com o número 762, da autoria de Denny Kanizsa, tinha recolhido 3687 assinaturas até às 20:30 desta terça-feira.