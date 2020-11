O site da Câmara dos Deputados (www.chd.lu) tem desde esta sexta-feira mais cinco petições públicas prontas a serem assinadas.

Petição Pública pede mais transparência no mercado imobiliário luxemburguês

O site da Câmara dos Deputados (www.chd.lu) tem desde esta sexta-feira mais cinco petições públicas prontas a serem assinadas.



Uma delas reivindica mais transparência no mercado imobiliário luxemburguês, publicando os preços reais de venda e as datas das transações. Segundo o peticionário, o preço de venda real e o preço apontado nos anúncios de venda, divergem. Uma situação que dá uma imagem incorreta do mercado imobiliário no Luxemburgo, permitindo especulações que fazem aumentar o preço das casas e apartamentos.



Segundo o autor da petição pública, alguns relatórios internacionais apontam que a transparência no mercado imobiliário no país é inferior a de outros países da União Europeia.



Um outro documento reivindica a proibição de fumar nas paragens de autocarros, elétrico e comboios, como também em passagens cobertas ou subterrâneas.



O peticionário defende que “é sempre desagradável estar ao lado de alguém que fuma nas paragens, mas agora com a crise sanitária, os fumadores tiram a máscara para poder fumar. Para além de poderem contaminar alguém com covid-19, o peticionário acrescenta que para as pessoas que estão ao lado é extremamente difícil respirar na máscara, levando com o fumo dos cigarros”. Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 24 de dezembro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.



