Petição pública contra 5G vai a debate no Parlamento esta terça

A petição pública 1560, contra o fim definitivo na implantação da rede móvel de quinta geração, vai esta terça-feira a debate no Parlamento a partir das 14:00.

Susy MARTINS A petição pública 1560, contra o fim definitivo na implantação da rede móvel de quinta geração, vai esta terça-feira a debate no Parlamento a partir das 14:00.

Com 7.272 subscritores, a petição ultrapassou largamente as 4.500 assinaturas necessárias para que seja organizado um debate público. No texto, os peticionários dizem querer "colocar um fim definitivo à implantação do 5G no Luxemburgo", de forma a "proteger a população e as gerações futuras de uma nova grande crise sanitária e económica".

A petição apela também à informação e mobilização da opinião pública e à criação de zonas brancas, livres de ondas, para todas as vítimas da patologia ambiental EHS (Hyper Electro Sensitivity). De acordo com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, a tecnologia móvel de quinta geração vai ser essencial para permitir a produtividade e inovação em diferentes setores da economia luxemburguesa.



Movimento anti-5G no Luxemburgo escreve carta aberta a Bettel De acordo com a comunidade científica geral as redes móveis de quinta geração não apresentam qualquer risco para a saúde humana.

A petição é da autoria do movimento "Stop 5G Luxembourg" que escreveu em julho ao primeiro-ministro, Xavier Bettel, mostrando o desagrado pela atribuição das frequências para as redes móveis de quinta geração no país. Segundo os planos do atual executivo luxemburguês, todo o país deverá estar coberto pela rede 5G até 2025, em linha com as ambições do bloco europeu.

