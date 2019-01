O atual estádio nacional tem o nome do único campeão do mundo e olímpico do Luxemburgo: Josy Barthel.

Petição propõe que novo estádio se chame Louis Pilot

Manuela Pereira

Entre os vários títulos conquistados, Joseph Barthel trouxe para o grão-ducado a medalha de ouro dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos de verão de Helsínquia, em 1952. Josy, como era conhecido, morreu em 1992 aos 65 anos de idade. Este engenheiro químico de profissão foi também ministro dos Transportes, Energia, Ambiente e Turismo, durante sete anos, entre 1977 e 1984.

Mas como se vai chamar o novo estádio nacional que está a ser construído no bairro Cloche d'Or? Há quem proponha que se chame estádio Louis Pilot.

(Foto: Wikipedia)

Louis Pilot começou a carreira na sua terra natal no Fola de Esch e aos 20 anos de idade, foi contratado pelo Standard de Liège, onde alinhou durante dez épocas, tendo conquistado quatro campeonatos belgas e duas taças.

O médio defensivo representou o Luxemburgo entre 1959 e 1971, tendo sido selecionado por 49 vezes. Marcou sete golos pelos 'Leões Vermelhos' e, sobretudo, vestiu a camisola nacional no jogo que resultou no melhor resultado da seleção até à data. Foi em 1964, ano em que o Luxemburgo chegou aos quartos-de-final do Campeonato Europeu de Futebol, em Espanha, na segunda edição do EURO organizada pela UEFA.

O futebolista – que morreu em 2016, aos 78 anos de idade – foi também treinador e selecionador.

Hoje, Louis Pilot é lembrado a propósito da escolha do nome para o novo estádio nacional. A ideia passou, mesmo, a petição, promovida pelo cidadão Alain Gobbo e publicada no site da Câmara dos Deputados ( www.chd.lu ), até ao dia 31 de janeiro de 2019. Se até lá recolher 4.500 assinaturas, o assunto será levado a debate no Parlamento.

Entretanto, prosseguem as obras no bairro Cloche d'Or.

O estádio começou a ser construído em agosto de 2017 e deve ficar concluído em outubro de 2019.

Se o prazo for cumprido, o Luxemburgo poderá receber a seleção portuguesa, no novo 'anfiteatro', a 17 de novembro de 2019, em jogo do Grupo B, da fase de qualificação do Euro 2020.

A nova 'arena', para futebol e râguebi, vai ter uma lotação de 9.395 espectadores, ou seja, mais 1.400 lugares do que no vetusto Josy Barthel.