Quatro faixas circulares com saídas para Rodange, Mersch, Remich e Dudelange iriam ajudar o tráfego em 2060, quando o país tiver um "milhão de habitantes".

Petição propõe construção de anel rodoviário na capital para libertar trânsito

A situação do trânsito na capital já está tão saturada que até os condutores pensam em soluções e apresentam propostas.



É o caso de Florent Vazquez, autor de uma petição lançada no passado dia 13 que propõe a construção de um grande anel rodoviário em redor da cidade do Luxemburgo e de uma extensão de 25 quilómetros de estrada para descongestionar o tráfego.

Não o atual, mas para o que se espera em 2060, quando as previsões apontam para a existência de cerca de um milhão de habitantes no Grão-Ducado.

“É melhor planear com antecedência do que depois ter de remendar as infraestruturas existentes do país”, defende Florent Vazquez, no texto da petição que esta quinta-feira, dois dias depois de aberta online contava com 34 assinaturas.

Menos uma hora na estrada

Esta grande circular em redor da capital seria construída com quatro faixas cada uma com um destino, Rodange, Mersch, Remich e Dudelange.

Uma infraestrutura nova que pelas contas do autor da petição evitaria filas e reduziria o tempo do percurso “para menos de uma hora”.

Aliviar os congestionamentos do tráfego rodoviário nacional, do tráfego rodoviário fronteiriço e do internacional que a capital e o país irão confrontar-se daqui a 40 anos são os objetivos deste anel rodoviário, escreve o autor da petição nº 1460 no texto.

Economizar combustível

As vantagens para os habitantes também são várias: esta circular em redor da capital irá gerar “uma economia de tempo e de combustível para todos os utentes da estrada no raio da cidade luxemburguesa e de mais 25 km”, bem como para os “residentes fronteiriços”. De igual modo irá poupar tempo e combustível “aos transportes públicos”, vinca o autor no documento de apresentação da proposta. Mas não só.

Segundo Florent Vazquez ajudará ao “desenvolvimento residencial do país e irá intensificar a ligação entre as zonas próximas da circular”, uma infraestrutura necessária, “a longo prazo para a cidade, e para o país”.

