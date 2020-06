A petição levanta que dúvidas sobre a eficácia das proteções faciais só chega a discussão parlamentar se atingir as 4.500 assinaturas.

Petição pelo fim do "uso obrigatório de máscara" perto das 300 assinaturas

Entre as 12 petições abertas a assinaturas na página oficial da Câmara dos Deputados esta quarta-feira, uma pretende "abolir o uso obrigatório de máscara durante a crise sanitária" no Luxemburgo. No entender de Elisabeth Hertges "há dúvidas sobre a justificação do uso de uma máscara e receios de que isso faça mais mal do que bem à população". O argumento que já convenceu perto de 300 pessoas, precisa de atingir um total de 4.500 para chegar à discussão dos deputados.

Dedicado à pandemia, o guia que o governo desenhou para os residentes e transfronteiriços sugere que "ao usar a minha máscara protejo aqueles que me rodeiam". Desde meados de abril que a recomendação da Organização Mundial de Saúde se tornou obrigatória no Grão-Ducado. No Luxemburgo, o uso da proteção facial é obrigatório quando não é possível uma distância de segurança de pelo menos 2 metros entre pessoas, especialmente nos transportes públicos e nos supermercados. O país distribuiu máscaras a todos os residentes e aos transfronteiriços. Cobra 145 euros de multa aos incumpridores.

Mais petições

Além da petição que defende a "livre escolha" na utilização das proteções faciais, há quem peça a criação de "zonas de encontro" nas ruas com passeios estreitos para evitar encontrões e permitir que, aos poucos, aos pessoas voltem a conversar ao ar livre. Além da reabertura dos parques infantis, há quem se bata pela "redução do IVA a 3%" no setor da hotelaria e restauração para promover o consumo para ultrapassar "a crise sem precedentes".

Pelo convívio saudável na rua e nos transportes públicos, há peticionários dispostos a levar a "proibição das colunas portáteis nas ruas". Ao fim de praticamente dois meses de restrições e confinamentos provocados pela pandemia, a luxemburguesa Claire Gutenkauf bata-se pelo "fim do estado de crise". Diz que é preferível aprender a viver com o vírus do que permitir que os deputados continuem a tomar "decisões importantes para o país de forma irracional".

Numa altura em que o governo continua a recomendar o teletrabalho, o regime que permitiu a grande parte das empresas continuar a funcionar praticamente a 100% também está de volta ao leque de assuntos que o país quer ver discutidos pelos representantes. Com a pandemia a destapar situações de pobreza, outra petição pede uma reforma das pensões.









